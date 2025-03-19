Что нужно сказать перед сном, чтобы приснился суженый: древние обряды
- В древности девушки проводили обряды и проговаривали особые слова, чтобы во сне появился будущий муж.
- Девушки также гадали с помощью расчески или бумажек с именами, чтобы узнать больше о своем будущем женихе.
Наши предки верили, что во сне исчезает граница между реальным и потусторонним миром. Именно поэтому в это время можно было получить знаки судьбы.
В древности девушки нередко стремились узнать немного больше о своем будущем, в частности личность своего будущего возлюбленного. Что нужно сказать, чтобы приснился суженый – рассказывает LifeStyle24.
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Что нужно сказать, чтобы приснился суженый
В некоторые дни молодые женщины проводили специальные обряды и произносили особые слова, чтобы во сне появился будущий муж. Особенно благоприятными для вещих сновидений считались Святки, период от Рождества до Крещения, с 24 декабря по 6 января, а также праздник Ивана Купала, 23-24 июня, и Андрея, 30 ноября. В народе существует несколько традиционных фраз, которые говорили девушки перед сном. Преимущественно эти слова шептали, находясь в тишине и полумраке:
- "Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот пусть приснится мне во сне".
- "Суженый, мой милый, во сне явись, напиться дай водицы чистой да имя свое назови."
- "Суженый, любимый, мне во сне явись, свое имя назови".
- "Суженый-ряженый, ко мне приди, во сне свое лицо покажи".
- "Мой суженый, мой ряженый, явись мне во сне, поведи меня через мостик в новую жизнь".
Как девушки гадали на свою судьбу
Довольно часто девушки использовали расческу для того, чтобы узнать больше о своем будущем женихе. Так, молодые женщины расчесывались перед сном и проговаривали такие слова: "Суженый-ряженый, приди и причеши меня". Считалось, что любимый тогда приснится девушке во сне.
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Кроме этого, существует еще один способ как узнать имя своего суженого. Для этого девушки писали мужские имена на 11 небольших бумажках, а двенадцатый – оставляли пустым. Ночью стоило положить все листы под подушку, а утром вытащить только один. В народе верили, что выпадет именно имя суженого. Впрочем, если же попадется пустая бумажка, то пока лицо жениха будет оставаться в тайне.