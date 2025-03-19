Что нужно сказать перед сном, чтобы приснился суженый: древние обряды

Наши предки верили, что во сне исчезает граница между реальным и потусторонним миром. Именно поэтому в это время можно было получить знаки судьбы.

В древности девушки нередко стремились узнать немного больше о своем будущем, в частности личность своего будущего возлюбленного. Что нужно сказать, чтобы приснился суженый – рассказывает LifeStyle24.

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Что нужно сказать, чтобы приснился суженый

В некоторые дни молодые женщины проводили специальные обряды и произносили особые слова, чтобы во сне появился будущий муж. Особенно благоприятными для вещих сновидений считались Святки, период от Рождества до Крещения, с 24 декабря по 6 января, а также праздник Ивана Купала, 23-24 июня, и Андрея, 30 ноября. В народе существует несколько традиционных фраз, которые говорили девушки перед сном. Преимущественно эти слова шептали, находясь в тишине и полумраке:

"Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот пусть приснится мне во сне".

"Суженый, мой милый, во сне явись, напиться дай водицы чистой да имя свое назови."

"Суженый, любимый, мне во сне явись, свое имя назови".

"Суженый-ряженый, ко мне приди, во сне свое лицо покажи".

"Мой суженый, мой ряженый, явись мне во сне, поведи меня через мостик в новую жизнь".

Гадания / Фото Freepik

Как девушки гадали на свою судьбу

Довольно часто девушки использовали расческу для того, чтобы узнать больше о своем будущем женихе. Так, молодые женщины расчесывались перед сном и проговаривали такие слова: "Суженый-ряженый, приди и причеши меня". Считалось, что любимый тогда приснится девушке во сне.

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Кроме этого, существует еще один способ как узнать имя своего суженого. Для этого девушки писали мужские имена на 11 небольших бумажках, а двенадцатый – оставляли пустым. Ночью стоило положить все листы под подушку, а утром вытащить только один. В народе верили, что выпадет именно имя суженого. Впрочем, если же попадется пустая бумажка, то пока лицо жениха будет оставаться в тайне.