13 апреля – какой сегодня церковный праздник: почему сегодня нельзя признаваться в чувствах

13 апреля верующие отмечают Вербное воскресенье. Этот праздник напоминает о важном событии, связанном с жизнью Иисуса Христа.

В этот день наши предки убирались в домах и умывались святой водой. О запретах и приметах на 13 апреля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Фонд памяти Блаженнейшего Митрополита Мефодия.

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Вербное воскресенье

Накануне Иисус Христос воскресил своего друга, праведного Лазаря. После этого Сын Божий отправился в Иерусалим, где Его встретил народ. Люди радовались появлению Спасителя, поэтому бросали Ему под ноги пальмовые ветви. Этому обычаю с пальмами придается особое значение, правда, в Украине веточки этого дерева заменили на ивовые. Именно поэтому Вербное воскресенье нередко еще называют Пальмовым.

Традиционно в этот праздник люди идут в церковь, чтобы помолиться за здоровье своих родных и близких и освятить вербовые ветви. Позже вербу ставят возле икон, чтобы она оберегала от беды и болезней на весь год.

Что нельзя делать

Не следует пить алкоголь и есть молочные и мясные продукты.

Не стоит громко развлекаться и веселиться.

Нельзя признаваться в чувствах, потому что привлечете проблемы в личной жизни.

Не рекомендуется что-то планировать.

Народные приметы

Если на небе хорошо видны звезды, то в этом году будет щедрый урожай.

Если сегодня пойдет дождь, то такая погода часто будет в мае.

Если утром услышите пение птиц, то ожидайте потепления.

Если на улице туманно, то вскоре будет холодно.

Что еще отмечают

День работника оборонно-промышленного комплекса Украины. Его ежегодно отмечают 13 апреля, начиная с 2023 года. Ведь именно тогда Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий Указ с целью чествования вклада работников в укрепление обороноспособности страны.