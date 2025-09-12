Не 30 сентября: когда в Украине будет праздник Веры, Надежды, Любви и Софии в 2025 году
- В 2025 году праздник Веры, Надежды, Любви и Софии по новому стилю будут отмечать 17 сентября.
- Изменение даты связано с переходом на новоюлианский календарь, что сдвинуло церковные праздники на 13 дней назад.
Осенью христиане традиционно отмечают праздник мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. В этот день вспоминают женщин, которые погибли из-за преданности христианству.
Что интересно, ранее этот праздник отмечали 30 сентября, но теперь дата несколько изменилась. О том, когда будет праздник Веры, Надежды, Любви и матери их Софии – рассказывает
Когда будет праздник Веры, Надежды, Любви и Софии в 2025 году?
В сентябре 2023 года Православная Церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. В связи с этим, даты большинства церковных праздников сместились. Так, они перенеслись на 13 дней назад.
По старому календарю праздник мучениц Веры, Надежды, Любви и Софии отмечают 30 сентября, а по новому стилю – 17 сентября.
Какая история праздника Веры, Надежды, Любви и матери их Софии?
- Вдова София жила во II веке в Риме вместе с дочерьми: Верой, Надеждой и Любовью. Женщина была христианкой, поэтому пыталась воспитывать детей в любви к вере.
- София назвала своих дочерей именами, которые означали важнейшие качества, которые должны быть у верующих.
- Семья жила во времена правления императора Адриана, который преследовал христиан и распространял язычество.
- Узнав о Софии и ее дочерях, он приказал им поклоняться идолам, а не Христу. Однако девушки отказались, за что их лишили свободы.
- Впоследствии Веру, Надежду и Любовь казнили на глазах Софии. Женщина не смогла пережить потерю, поэтому умерла через три дня после гибели детей.