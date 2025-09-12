Восени християни традиційно відзначають свято мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії. У цей день згадують жінок, які загинули через відданість християнству.

Що цікаво, раніше це свято відзначали 30 вересня, але тепер дата дещо змінилася. Про те, коли буде свято Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

Коли буде свято Віри, Надії, Любові та Софії у 2025 році?

У вересні 2023 року Православна Церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. У зв'язку з цим, дати більшості церковних свят змістилися. Так, вони перенеслися на 13 днів назад.

За старим календарем свято мучениць Віри, Надії, Любові та Софії відзначають 30 вересня, а за новим стилем – 17 вересня.

Святі Віра, Надія, Любов та матір їхня Софія / Фото Pinterest

Яка історія свята Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії?