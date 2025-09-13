Воздвижение Креста Господня 2025: что категорически нельзя делать в этот день
- 14 сентября христиане будут отмечать праздник Воздвижения Креста Господня.
- Праздник связан с историческим событием IV века, когда царица Елена нашла Животворящий Крест Господень.
Уже завтра, 14 сентября, по новому стилю христиане будут отмечать праздник Воздвижения Креста Господня. В этот день существуют важные запреты, которых стоит придерживаться.
Что нельзя делать в Воздвижение Креста Господня 2025 – рассказывает LifeStyle 24 на Православный церковный календарь.
Интересно Не 14 октября: когда в Украине будут праздновать Покров Пресвятой Богородицы в 2025 году
Что нельзя делать в праздник Воздвижения Креста Господня 2025?
Традиционно в праздник Воздвижения Креста Господня верующим не стоит сквернословить, конфликтовать, сплетничать и завидовать. В то же время христианам не следует ссориться, ругаться и спорить с родными и близкими, чтобы не притянуть несчастье в дом.
К тому же в этот день не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом. Вместо этого верующим стоит посвятить время молитве, отдыху и соблюдению однодневного поста.
Отметим, что на праздник Воздвижения Креста Господня христиане воздерживаются от употребления пищи животного происхождения и алкогольных напитков.
Кроме этого, 14 сентября нельзя строить планы, ведь существует высокий риск того, что задуманное не воплотится в реальность.
Также христианам не следует ходить в лес с детьми, потому что в этот день змеи будут готовиться к зиме, поэтому могут нанести вред. В то же время верующим не стоит брать или занимать деньги в долг, чтобы не навлечь материальные трудности в семью.
Воздвижение Креста Господня 2025: какая история праздника?
- В IV веке римский император Константин Великий, который принял христианство, стремился отыскать крест, где распяли Иисуса Христа. Для этого правитель поручил своей матери, царице Елене, отправиться на поиски в Иерусалим. Через некоторое время в пещере женщина нашла три креста, но не знала, какой из них является настоящим.
- Чтобы выяснить это, Елена решила испытать каждый крест, прикоснувшись ими к тяжелобольной женщине. И впоследствии произошло чудо: когда к немощной поднесли один из крестов, она выздоровела. Именно так и нашли Животворящий Крест Господень.
- Впоследствии христиане подняли святыню на возвышенность, чтобы все смогли это увидеть. От этого и происходит название праздника – Воздвижения Креста Господня.