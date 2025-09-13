Уже завтра, 14 сентября, по новому стилю христиане будут отмечать праздник Воздвижения Креста Господня. В этот день существуют важные запреты, которых стоит придерживаться.

Что нельзя делать в Воздвижение Креста Господня 2025

Что нельзя делать в праздник Воздвижения Креста Господня 2025?

Традиционно в праздник Воздвижения Креста Господня верующим не стоит сквернословить, конфликтовать, сплетничать и завидовать. В то же время христианам не следует ссориться, ругаться и спорить с родными и близкими, чтобы не притянуть несчастье в дом.

К тому же в этот день не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом. Вместо этого верующим стоит посвятить время молитве, отдыху и соблюдению однодневного поста.

Отметим, что на праздник Воздвижения Креста Господня христиане воздерживаются от употребления пищи животного происхождения и алкогольных напитков.

Кроме этого, 14 сентября нельзя строить планы, ведь существует высокий риск того, что задуманное не воплотится в реальность.

Также христианам не следует ходить в лес с детьми, потому что в этот день змеи будут готовиться к зиме, поэтому могут нанести вред. В то же время верующим не стоит брать или занимать деньги в долг, чтобы не навлечь материальные трудности в семью.

Воздвижение Креста Господня 2025: какая история праздника?