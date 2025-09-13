Вже завтра, 14 вересня, за новим стилем християни відзначатимуть свято Воздвиження Хреста Господнього. У цей день існують важливі заборони, яких варто дотримуватися.

Що не можна робити у Воздвиження Хреста Господнього 2025 – розповідає LifeStyle 24 на Православний церковний календар.

Що не можна робити у свято Воздвиження Хреста Господнього 2025?

Традиційно у свято Воздвиження Хреста Господнього вірянам не варто лихословити, конфліктувати, пліткувати та заздрити. Водночас християнам не слід сваритися, лаятися та сперечатися з рідними й близькими, щоб не притягнути нещастя в дім.

До того ж у цей день не рекомендується займатися важкою фізичною працею. Натомість вірянам варто присвятити час молитві, відпочинку та дотриманню одноденного посту.

Зазначимо, що на свято Воздвиження Хреста Господнього християни утримуються від вживання їжі тваринного походження та алкогольних напоїв.

Крім цього, 14 вересня не можна будувати плани, адже існує високий ризик того, що задумане не втілиться в реальність.

Також християнам не слід ходити до лісу з дітьми, бо в цей день змії готуватимуться до зими, тому можуть завдати шкоди. Водночас вірянам не варто брати або позичати гроші в борг, щоб не накликати матеріальні труднощі в родину.

Воздвиження Хреста Господнього 2025 / Фото Pinterest

Воздвиження Хреста Господнього 2025: яка історія свята?