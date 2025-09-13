Воздвиження Хреста Господнього 2025: що категорично не можна робити у цей день
- 14 вересня християни відзначатимуть свято Воздвиження Хреста Господнього.
- Свято пов'язане з історичною подією IV століття, коли цариця Олена знайшла Животворний Хрест Господній.
Вже завтра, 14 вересня, за новим стилем християни відзначатимуть свято Воздвиження Хреста Господнього. У цей день існують важливі заборони, яких варто дотримуватися.
Що не можна робити у Воздвиження Хреста Господнього 2025 – розповідає LifeStyle 24 на Православний церковний календар.
Цікаво Не 14 жовтня: коли в Україні святкуватимуть Покров Пресвятої Богородиці у 2025 році
Що не можна робити у свято Воздвиження Хреста Господнього 2025?
Традиційно у свято Воздвиження Хреста Господнього вірянам не варто лихословити, конфліктувати, пліткувати та заздрити. Водночас християнам не слід сваритися, лаятися та сперечатися з рідними й близькими, щоб не притягнути нещастя в дім.
До того ж у цей день не рекомендується займатися важкою фізичною працею. Натомість вірянам варто присвятити час молитві, відпочинку та дотриманню одноденного посту.
Зазначимо, що на свято Воздвиження Хреста Господнього християни утримуються від вживання їжі тваринного походження та алкогольних напоїв.
Крім цього, 14 вересня не можна будувати плани, адже існує високий ризик того, що задумане не втілиться в реальність.
Також християнам не слід ходити до лісу з дітьми, бо в цей день змії готуватимуться до зими, тому можуть завдати шкоди. Водночас вірянам не варто брати або позичати гроші в борг, щоб не накликати матеріальні труднощі в родину.
Воздвиження Хреста Господнього 2025: яка історія свята?
- У IV столітті римський імператор Костянтин Великий, який прийняв християнство, прагнув відшукати хрест, де розіп'яли Ісуса Христа. Для цього правитель доручив своїй матері, цариці Олені, вирушити на пошуки до Єрусалима. Через деякий час у печері жінка знайшла три хрести, але не знала, який з них є справжнім.
- Щоб з’ясувати це, Олена вирішила випробувати кожен хрест, доторкнувшись ними до важкохворої жінки. І згодом сталося диво: коли до немічної піднесли один із хрестів, вона одужала. Саме так і знайшли Животворний Хрест Господній.
- Згодом християни підняли святиню на височину, щоб усі змогли це побачити. Від цього й походить назва свята – Воздвиження Хреста Господнього.