В этот день наши предки старались не заниматься тяжелой работой. Редакция LifeStyle24 накануне пообщалась с отцом Василием Левченко, священником Черновицко-Буковинской епархии ПЦУ, об истории, традициях и значении Животворящего Креста Господня. Подробнее об этом – узнавайте больше в нашем материале.

Воздвижение Честного Креста Господня: какая история праздника?

Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня имеет глубокие исторические корни. Священник ПЦУ Василий Левченко отметил, что существует несколько версий того, как был найден Крест, на котором распяли Иисуса Христа. По словам отца, после казни Спасителя орудие смерти было спрятано, и лишь в начале IV века, когда при императоре Константине Великом христиан перестали преследовать, появилась возможность его поисков.

Считается, что Крест нашла в 325-326 годах мать императора – святая царица Олени. Священник отмечает, что это вполне возможно, ведь ревностная вера, подкрепленная возможностью организовать масштабные раскопки, могла привести ее к успеху.

По преданию, во время раскопок на месте языческого храма Венеры, возведенного на возможной Голгофе, было найдено три креста – Христовый и кресты двух разбойников. Как отметил отец Василий, определить истинный Крест удалось благодаря чуду. Так, по одной версии, от него исцелилась больная женщина, а по другой – воскрес умерший мужчина.

Именно тогда, подчеркнул священник, произошло знаменательное действо: иерусалимский епископ Макарий поднял Крест высоко над людьми, чтобы все могли увидеть святыню и поклониться ей. Собственно от этого вознесения и происходит название праздника – Воздвижения.

Воздвижение Креста Господня / Фото Pinterest

Какое значение имеет Крест для верующих?

Еще апостол Павел в своих посланиях отмечал особое значение Креста Господня. По словам отца Василия, ученик Христа говорил, что для христиан святыня – прежде всего символ Божьей силы. Ведь, как сказано в Священном Писании: "Слово о кресте есть безумие для тех, кто погибает, а для нас, которые спасаемся, это – Божья сила" (1 Кор. 1:18).

"Сила Божья" заключается в том, что мы верим в того Бога, Который не молнии пускает по людям, как по муравьям, Который не спит на перине, забыв о проблемах человека, а Который сходит на землю, исправляет ошибку своих детей, проживает всю жизнь своего же творения от рождения до смерти, но смерти не обычной, а самой ужасной в пытках,

– отметил священник ПЦУ Василий Левченко.

Именно момент Иисусовой смерти на Кресте и Его сошествие в ад, как заметил отец, стал переломным. Тогда был разорван греховный круг, из которого человек сам не мог выйти. Христос Своим светом разрушил власть Дьявола и освободил праведников из тьмы.

По словам священника ПЦУ, эти истины особенно ощутимы во времени войны, которая ежедневно уносит жизни невинных людей, калечит тела и души, оставляет в одиночестве тысячи сирот и вдов. Огромная боль, окружающая нас, порождает справедливый вопрос: "Где же Бог в этой трагедии?". И именно здесь, отмечает отец Василий, нам помогает память о Кресте Господнем. Иисус Христос сам прошел путь страданий и предательства, почувствовал боль и смерть. Поэтому Он близок каждому, кто переживает горе.

Отец Василий подчеркнул, что в страдании верующие не остаются наедине. Христиане идут рядом с Христом, Который способен провести через испытания к славе воскресения. Поэтому чествование Креста – напоминание о безграничной любви Бога, о Его присутствии в жизни верующих и о том, что терпение, соединенное с верой, ведет к будущей победе и славе.

Какие традиции праздника Воздвижения Честного Креста Господня?