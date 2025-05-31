Со Всемирным днем блондинок 2025: самые красивые поздравления в картинках и словах

31 мая отмечают Всемирный день блондинок. Этот праздник основали американские адвокатессы, которые имели светлый цвет волос, чтобы доказать, что разбираются в своем деле не хуже мужчин.

Так, уже более двадцати лет в мире чествуют блондинок, чтобы избавиться от стереотипов относительно ограниченных умственных способностей таких женщин. Главная цель праздника – защитить интересы девушек и доказать всем, что цвет волос не влияет на интеллект, рассказывает LifeStyle24.

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По случаю праздника наша редакция подготовила теплые поздравления в картинках, прозе и стихах. Отправьте их своим родным и близким и напомните им о важной истории Дня блондинок.

Поздравления со Всемирным днем блондинок 2025: картинки, проза и стихи

Поздравляю с Днем блондинок и хочу пожелать всегда быть красивой и блистать яркой звездой на небе. Пусть весь мир будет у твоих ног, пусть полна роскоши, веселья и радости будет твоя жизнь.

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Поздравляю тебя с Днем блондинки. Желаю тебе, чтобы тебя не касались стереотипы. Пусть твои золотые волосы завораживают, манят своими переливами и оттенками. Пусть твое женское счастье отражается в глазах.

Поздравление со Всемирным днем блондинок 2025 / Коллаж LifeStyle24

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З Днем білявок вітаю,

Тебе, кохана, рідна,

І в цей день тобі бажаю,

Щастя без кінця та краю!

Нехай виконуються надії,

І нехай збуваються мрії,

Завжди ти будеш тендітною, ніжною,

Королевою краси!

***

Прекрасна білявка зі святом вітаю!

Щастя, миру, радості я тобі бажаю!

Хай доля усміхнеться у твоїй світлиці

Немає на цім світі гарніше молодиці,

Хай квіти розквітають на твоїм віконці

Хай зранку поцілунком розбудить тебе сонце,

Хай усмішка засяє на твоєму личку,

Смуток весь, красуне, закинь на поличку!

Поздравление со Всемирным днем блондинок 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

У Всесвітній день білявок

Побажати тобі хочу

Тільки класних вечірок,

Про роботу – промовчу.

Щоб дні, а так само ночі,

Проходили без турбот,

Нехай все буде, як ти хочеш,

І любові коловорот!

***

Поздравляю со Всемирным днем блондинок. Желаю тебе быть ярким солнышком, зажигательной и очаровательной. Украшай этот мир своей безупречной красотой, будь любимой и неповторимой.

Поздравление со Всемирным днем блондинок 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Милых блондинок поздравляем с этим шикарным днем. Пусть вас ценят не только за привлекательную внешность, но и креативность, индивидуальность, ум. Будьте счастливы, блондинки!

Заметим, ранее наша редакция рассказывала о том, когда будем праздновать Зеленые праздники в 2025 году.