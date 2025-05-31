Так, вже понад двадцять років у світі вшановують білявок, щоб позбутися стереотипів щодо обмежених розумових здібностей таких жінок. Головна мета свята – захистити інтереси дівчат і довести усім, що колір волосся не впливає на інтелект, розповідає LifeStyle24.

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З нагоди свята наша редакція підготувала теплі привітання у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним і близьким та нагадайте їм про важливу історію Дня білявок.

Привітання зі Всесвітнім днем білявок 2025: картинки, проза й вірші

Вітаю з Днем білявок і хочу побажати завжди бути красивою і блищати яскравою зорею на небі. Нехай весь світ буде у твоїх ніг, нехай сповнене розкоші, веселощів і радості буде твоє життя.

***

Вітаю тебе з Днем білявки. Бажаю тобі, щоб тебе не стосувалися стереотипи. Нехай твоє золоте волосся зачаровує, манить своїми переливами й відтінками. Нехай твоє жіноче щастя відбивається в очах.

Привітання зі Всесвітнім днем білявок 2025 / Колаж LifeStyle24

***

З Днем білявок вітаю,

Тебе, кохана, рідна,

І в цей день тобі бажаю,

Щастя без кінця та краю!

Нехай виконуються надії,

І нехай збуваються мрії,

Завжди ти будеш тендітною, ніжною,

Королевою краси!

***

Прекрасна білявка зі святом вітаю!

Щастя, миру, радості я тобі бажаю!

Хай доля усміхнеться у твоїй світлиці

Немає на цім світі гарніше молодиці,

Хай квіти розквітають на твоїм віконці

Хай зранку поцілунком розбудить тебе сонце,

Хай усмішка засяє на твоєму личку,

Смуток весь, красуне, закинь на поличку!

Привітання зі Всесвітнім днем білявок 2025 / Колаж LifeStyle24

***

У Всесвітній день білявок

Побажати тобі хочу

Тільки класних вечірок,

Про роботу – промовчу.

Щоб дні, а так само ночі,

Проходили без турбот,

Нехай все буде, як ти хочеш,

І любові коловорот!

***

Вітаю зі Всесвітнім днем білявок. Бажаю тобі бути яскравим сонечком, запальною і чарівною. Прикрашай цей світ своєю бездоганною красою, будь коханою і неповторною.

Привітання зі Всесвітнім днем білявок 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Милих білявок вітаємо з цим шикарним днем. Нехай вас цінують не тільки за привабливу зовнішність, але і креативність, індивідуальність, розум. Будьте щасливі, білявки!

Зауважимо, раніше наша редакція розповідала про те, коли будемо святкувати Зелені свята у 2025 році.