Что нельзя делать христианам: важные запреты для верующих

В Библии христиане могут найти четкие указания относительно того, что нельзя делать тем, кто хочет быть истинным последователем Христа. Эти запреты должны защитить верующего от духовного упадка и последствий греховного образа жизни.

О том, каких поступков стоит избегать христианам – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Священное Писание.

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Что нельзя делать христианам

Верующим запрещено поклоняться другим богам, идолам или предоставлять кому-то статус выше Бога. В Книге Исход (20:3-5) Господь провозглашает: "Да не будет у тебя других богов перед Мною! Не делай себе резьбы и всякого подобия из того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде под землей". Именно поэтому Бог должен быть на первом месте в жизни христианина.

Также Библия предостерегает от грехов против ближних. В Послании к Римлянам (13:9) говорится, что христиане должны жить в любви и одновременно избегать ненависти, злобы, мести, зависти, обмана и гордыни. Кроме этого, клевета и сплетни тоже считаются недопустимыми для верующего.

К тому же Священное Писание осуждает пьянство и разврат.

Разве вы не знаете, что неправедные люди не наследуют Царства Божьего? Никто, ни развратники, ни идолопоклонники, ни прелюбодеи, ни мужеложники, ни воры, ни скряги, ни пьяницы, ни клеветники, ни мошенники не унаследуют Царства Небесного,

– написано в Первом Послании к Коринфянам (6:9-10).

Что нельзя делать христианам / Фото Freepik

Среди других важных запретов для христиан:

нельзя заниматься гаданием, магией и колдовством;

не следует обращаться к другим сверхъестественным силам, кроме Бога;

не стоит отказывать в помощи нуждающимся и поддержке слабым;

не рекомендуется быть равнодушным.

Можно ли христианам носить вышиванку

В современном украинском обществе вышиванка стала символом национальной идентичности и единства. Однако некоторые верующие до сих пор сомневаются, не противоречит ли ношение вышитой одежды христианской вере.

Священник Православной Церкви Украины Юлиан Тимчук отметил, что не стоит путать суеверия и народные традиции. Первое – это суеверие, которого следует избегать, потому что оно противоречит истинной вере. В то же время традиции являются частью культурного наследия, которая обогащает человека и не противоречит Библии.

Поэтому, когда верующий одевает вышиванку, то он не поддерживает язычество, а демонстрирует свое уважение к собственному народу и истории.