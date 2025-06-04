Приближаются Зеленые праздники 2025: сколько дней они длятся и будут ли дополнительные выходные

Пятидесятница или Троица является одним из важнейших христианских праздников. Ежегодно его отмечают на 50-й день после Пасхи.

В этом году Троица приходится на воскресенье, а именно на 8 июня. Сколько дней длятся Зеленые праздники и будут ли дополнительные выходные в Украине по этому случаю – рассказывает LifeStyle24.

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Сколько дней длятся Зеленые праздники

Традиционно Зеленые праздники длятся три дня. Накануне Троицы украинцы занимаются уборкой домов и активно готовятся к ней. Дело в том, что после наступления праздника это запрещено делать, ведь по народным поверьям категорически нельзя работать, стирать и выполнять любую работу.

Зато в течение этого времени принято чествовать Сошествие Святого Духа на апостолов. Для этого верующие отправляются в храмы на праздничные литургии и освящают в церквях зелень, которую потом приносят домой и украшают ею дома. Что интересно, предки нередко делали из этой травы разнообразные обереги, которые потом хранили возле икон для защиты дома.

К тому же на Троицу украинцы собираются семьями за праздничным столом, который украшают также свежей зеленью. Хозяйки угощают гостей вкусными блюдами, а после этого все присутствующие поздравляют друг друга с Зелеными праздниками и желают всего наилучшего.

Зеленые праздники 2025 / Фото Freepik

Будут ли дополнительные выходные на Зеленые праздники в 2025 году

С началом полномасштабного вторжения России в Украину в нашем государстве ввели военное положение. Оно продлится до 7 августа 2025 года, поскольку президент Владимир Зеленский продлил его действие именно до этой даты. По Закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", дополнительные выходные на государственные праздники в военное время не предоставляются.

Именно поэтому 9 и 10 июня будут рабочими днями. Официальным выходным будет только воскресенье, 8 июня. Впрочем, работодатели могут по собственному желанию сократить отведенное для работы время для своих работников.