Кілька століть тому наші предки вірили, що деякі імена можуть принести щастя своїм власникам. Саме тому пращури зазвичай довго думали про те, як назвати дитину, щоб її життя було сповнене радості.

підготував добірку щасливих імен для дівчаток. Ці варіанти мають різноманітне походження, але доволі схоже значення. Що цікаво, наш матеріал може стати в пригоді майбутнім батькам, які очікують на народження доньки.

Щасливі імена для дівчинки 2025: як гарно назвати доньку?

Феліція

Це ім'я має латинське походження та означає "щаслива". Зазвичай так називають життєрадісних і оптимістичних дівчат, які вміють знаходити позитив у будь-яких ситуаціях. Феліції – щедрі жінки, які доброзичливо ставляться до інших та завжди готові запропонувати їм свою допомогу.

Фаїна

Ім'я Фаїна прийшло до нас зі Стародавньої Греції та трактується як "блискуча" або "та, хто сяє". Власниці цього імені часто притягують увагу своєю харизмою. Фаїни полюбляють творчість, тому мають багато хобі.

Радослава

Таке стародавнє слов'янське ім'я перекладається як "та, що принесе радість і славу". Представниці цього імені не бояться щиро говорити про свої почуття. Цим дівчатам подобається тішити рідних власними здобутками, адже Радослави прагнуть щасливого життя для себе і близьких.

Мирослава

Це ім'я має також слов'янське коріння та означає "мирна і славна" або "та, що прославляє мир". Такі дівчата відзначаються мудрістю та врівноваженістю. Мирослави вміють легко знаходити компроміси та підтримувати гарні стосунки з усіма.

Щасливе ім'я для дівчинки / Фото Freepik

Незвичайні імена для дівчаток 2025