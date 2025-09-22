Несколько веков назад наши предки верили, что некоторые имена могут принести счастье своим владельцам. Именно поэтому предки обычно долго думали о том, как назвать ребенка, чтобы его жизнь была полна радости.

LifeStyle24 со ссылкой на Как зовут подготовил подборку счастливых имен для девочек. Эти варианты имеют разнообразное происхождение, но довольно похожее значение. Что интересно, наш материал может пригодиться будущим родителям, которые ожидают рождения дочери.

Счастливые имена для девочки 2025: как красиво назвать дочь?

Фелиция

Это имя имеет латинское происхождение и означает "счастливая". Обычно так называют жизнерадостных и оптимистичных девушек, которые умеют находить позитив в любых ситуациях. Фелиции – щедрые женщины, которые доброжелательно относятся к другим и всегда готовы предложить им свою помощь.

Фаина

Имя Фаина пришло к нам из Древней Греции и трактуется как "блестящая" или "та, кто сияет". Обладательницы этого имени часто притягивают внимание своей харизмой. Фаины любят творчество, поэтому имеют много хобби.

Радослава

Такое древнее славянское имя переводится как "та, что принесет радость и славу". Представительницы этого имени не боятся искренне говорить о своих чувствах. Этим девушкам нравится радовать родных собственными достижениями, ведь Радославы стремятся к счастливой жизни для себя и близких.

Мирослава

Это имя имеет также славянские корни и означает "мирная и славная" или "та, что прославляет мир". Такие девушки отличаются мудростью и уравновешенностью. Мирославы умеют легко находить компромиссы и поддерживать хорошие отношения со всеми.

Счастливое имя для девочки / Фото Freepik

Необычные имена для девочек 2025 года