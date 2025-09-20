Так, из моды уже в течение длительного времени не выходят короткие и благозвучные имена, которые подчеркивают индивидуальность ребенка. Некоторые варианты имеют особое происхождение, в то же время другие – появились совсем недавно. О современных именах, которыми можно назвать девочку – рассказывает LifeStyle24 ссылаясь на Как зовут.
Какими современными именами можно назвать девочку в 2025 году?
Адель
По одной из версий, это имя имеет древнегерманское происхождение и означает "благородная". Его обладательницы преимущественно отмечаются изяществом и аккуратностью. Адели умеют быстро находить подход к людям и видят красоту во всем вокруг. Такие девушки сочетают в себе мягкость и силу, ведь с одной стороны они нежные и чувственные, а с другой – способны защитить собственные убеждения.
Злата
Это имя имеет славянское происхождение и трактуется как "золотая". Такие женщины дарят другим позитив, потому что излучают жизнерадостность. Они любят быть в центре внимания и легко находят друзей. В то же время Златы отличаются решительностью и умением быстро решать проблемы в сложных ситуациях.
Милана
Имя Милана имеет славянское происхождение и трактуется как "милая", для своей дочери. Обладательницы этого имени обычно увлекаются творчеством, ведь умеют создавать прекрасное своими руками. Миланы демонстрируют решительность и настойчивость в сложных ситуациях, поэтому могут легко занимать руководящие должности на работе.
Элина
Такое имя пришло к нам из Древней Греции и означает "жительница Греции". Элины – харизматичные и уверенные в себе женщины, которые часто поражают окружающих своей энергичностью. Это девушки, которые умеют ставить перед собой высокие цели и достигать их. К тому же обладательницы этого имени ценят свободу и остаются преданными своим близким.
Современные имена для девочки / Фото Freepik
Как интересно назвать девочку в 2025 году?
Современные родители все чаще стремятся выбрать интересное имя для своего ребенка. Ведь взрослые не хотят, чтобы их малыш был похож на других.
Так, в моду стремительно возвращаются аутентичные украинские имена, которые были популярны несколько веков назад. Например, родители могут назвать свою дочь именем Гафия, которое является формой христианского женского варианта Агафия, что пришло к нам из Древней Греции и означает "добрая" и "хорошая". Обладательницы этого имени дарят ощущение уюта и тепла всем, кто находится рядом с ними.
В то же время хорошим вариантом для девочки станет имя Иона, которое имеет древнееврейские корни и переводится с иврита как "голубь". Йоны наделены добротой, нежностью и отзывчивостью. Также обладательницы этого имени умеют поддержать других и всегда стремятся к гармонии.