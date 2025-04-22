Що заборонено робити у третій день Пасхи: традиції й звичаї Світлого вівторка

Святковий тиждень після Великодня називають Світлим. У храмах залишаються відкритими Царські Ворота, а люди дотримуються особливих традицій і заборон. Третій день Великодня – це Світлий вівторок, що цьогоріч припав на 22 квітня.

У Світлий понеділок віряни продовжують йти до церкви та святкувати Воскресіння Христове. Також у цей день продовжують обливатися водою, щоб зцілитися та змити гріхи. LifeStyle 24 більше розповість, що варто та що не можна робити в цей день.

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Що не можна робити у Світлий вівторок

Не варто на третій день Пасхи займатися хатніми справами чи виконувати важку роботу. Всю працю варто відкласти на потім.

У Світлий вівторок заборонено вінчатися. Здавна вважають, що у великодні свята християни мають радіти одному – Воскресінню Христовому.

Не можна сумувати й тужити за померлими. У народі пояснюють, що скорбота за покійними не може бути сумісною з радістю від воскресіння Христа.

Заборонено у Світлий вівторок конфліктувати, сваритися, підвищувати голос та лаятись.

На третій день Пасхи не можна скупитися на їжу, гроші та відмовляти у допомозі нужденним.

Що варто робити у Світлий вівторок

На третій день Великодня заведено ходити або запрошувати в гості родичів, друзів і сусідів. Ділитися радісними новинами, пригощати пасками та крашанками.

У Світлий вівторок варто допомогти тим, хто цього потребує.

Подекуди Світлий вівторок називають "хороводницею". У цей день народ дотримувався традиції водити хоровод.