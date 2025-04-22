В Светлый понедельник верующие продолжают идти в церковь и праздновать Воскресение Христово. Также в этот день продолжают обливаться водой, чтобы исцелиться и смыть грехи. LifeStyle 24 больше расскажет, что стоит и что нельзя делать в этот день.
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Что нельзя делать в Светлый вторник
- Не стоит на третий день Пасхи заниматься домашними делами или выполнять тяжелую работу. Всю работу стоит отложить на потом.
- В Светлый вторник запрещено венчаться. Издавна считают, что в пасхальные праздники христиане должны радоваться одному – Воскресению Христовому.
- Нельзя грустить и тосковать по умершим. В народе объясняют, что скорбь по усопшим не может быть совместимой с радостью от воскресения Христа.
- Запрещено в Светлый вторник конфликтовать, ссориться, повышать голос и ругаться.
- На третий день Пасхи нельзя скупиться на еду, деньги и отказывать в помощи нуждающимся.
Что стоит делать в Светлый вторник
На третий день Пасхи принято ходить или приглашать в гости родственников, друзей и соседей. Делиться радостными новостями, угощать пасками и пасхальными яйцами.
В Светлый вторник стоит помочь тем, кто в этом нуждается.
Кое-где Светлый вторник называют "хороводницей". В этот день народ придерживался традиции водить хоровод.