Про це важливо знати всім вірянам: що не можна робити в церкві

Кожен вірянин традиційно відвідує церкви, адже хоче звернутися до Бога та помолитися. У храмі важливо дотримуватися певних правил поведінки.

LifeStyle24 розповідає про те, що не можна робити в церкві. Детальніше про заборони – читайте далі в матеріалі.

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Що не можна робити в церкві

Під час служби християнам не варто розмовляти та бути голосними, оскільки це може заважати іншим. Натомість вірянам слід зосередитися на молитві чи роздумах. Також не можна приходити до храму у спортивному або неохайному одязі. У церкву важливо заходити в стриманому вбранні, тому яскраві та короткі речі краще залишити для прогулянок.

Крім цього, не рекомендується приносити з собою їжу чи напої, оскільки церква – не місце для перекусів чи розваг. Усі думки та вчинки християн мають бути спрямовані на духовне збагачення, а не на задоволення фізичних потреб. До того ж вірянам не можна схрещувати руки за спиною. Наші предки вірили, що так люди приваблювали до себе злих духів.

Вірянин молиться в церкві / Фото Freepik

Що означає, коли у церкві падає свічка

Інколи може статися таке, що свічка випадає з рук під час молитви. У давнину вірили, що в такому разі людині слід подумати про погані вчинки, які скоїла у житті. Водночас падіння свічки може попереджати про труднощі або випробування, які будуть у майбутньому. Ба більше, дехто вважає, що це має спонукати вірянина до щирої молитви та духовного очищення.

Однак якщо ж свічка не просто впала, а й погасла, то людині варто підготуватися до поганих новин. Так, незабаром вірянин може потрапити в небезпечну ситуацію або пережити негативні зміни в житті.