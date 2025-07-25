Не лише розлучення й смерть: що означає рік "Чорної вдови"

2025 рік вважається наступним після високосного. Саме тому у народі його звикли називати роком "Чорної вдови".

У багатьох регіонах України ця назва викликає тривогу. Що означає рік "Чорної вдови" та чому його бояться люди – розповідає LifeStyle24.

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Що означає рік "Чорної вдови"?

Згідно з народними повір'ями, цей період може принести втрати та несподівані життєві обставини. Йдеться не лише про катастрофи чи масштабні події, а й про особисті трагедії, які можуть згодом мати негативні наслідки.

До того ж здавана вважалося, що у рік "Чорної вдови" не слід одружуватися. Річ у тім, що подружнє щастя, народжене в цей час, буде нетривалим. Так, існує високий ризик того, що чоловік загине за трагічних обставин або буде змушений покинути сім'ю, наприклад, через війну. Ба більше, навіть без смерті чи трагедії подружжя може розійтися через відсутність почуттів.

Для наших предків наступний рік після високосного був особливим часом. Під час нього пращури намагалися не починати нові справи, справляти весілля чи будувати нове житло. Люди вважали, що в цей період краще не спокушати долю, а жити спокійно.

Що означає рік "Чорної вдови" / Фото Freepik

Чому жінок називають "чорними вдовами"?

Спочатку це поняття виникло в біології, коли вчені описали павука – каракурта. Цей вид вважається дуже небезпечним, адже його укус у 50 разів отруйніший за тарантула. Ба більше, самка роду "чорних вдів" після спарювання нерідко вбиває та з'їдає самця.

Згодом з такими павуками почали порівнювати жінок, чиї партнери помирали за загадкових або підозрілих обставин. А через деякий час термін "чорна вдова" поширився у культурі та почав застосовуватися в переносному значенні – для опису дівчат, яких супроводжують трагедії в особистому житті.