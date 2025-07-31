Не дев'ять: скільки монет кладуть покійнику в труну

Наші предки вірили, що смерть – це початок довгої та складної мандрівки душі до вічності. Саме тому у багатьох українських регіонах досі зберігається давній звичай класти в труну до покійника гроші.

Скільки саме монет треба покласти померлому в труну і навіщо – розповідає LifeStyle24.

Дивіться також Чому не можна ходити на кладовище в день народження померлого

Скільки монет кладуть покійнику в труну?

За одним із найпоширеніших повір'їв, після смерті душа людини протягом 40 днів змушена блукати світом, відвідуючи всі місця, де колись згрішила. Щоб полегшити цей болісний шлях, рідні кладуть у труну померлому 40 монет – по одній на кожен день мандрівки, як своєрідний "відкуп".

Водночас вважається, що у потойбіччі існує сорок дверей, які можна відкрити лише за допомогою копійок. Через це деякі люди кладуть саме таку кількість монет до труни, щоб допомогти душі пройти крізь усі випробування на шляху до Царства Небесного.

Скільки монет кладуть у труну до покійника / Фото Freepik

Крім цього, є ще одна моторошна прикмета, за якою без грошей покійнику не дають місця в іншому світі. Річ у тім, що монети вважаються платою за переправу через вогняну річку або вхід у Царство Небесне. Без копійок – душа блукатиме та ніколи не знайде спокій.

Однак Православна Церква України не визнає жодної потреби в матеріальних "відкупах" у потойбіччі. Священники наголошують, що душу не рятує ані кількість монет, ані ритуали, а лише – щира молитва та любов близьких.

Що заборонено класти в труну до померлого?

Не рекомендується класти до домовини гострі або металеві предмети, зокрема ножі, ножиці та голки. Згідно з народними повір'ями, вони можуть накликати нещастя на родину.

Також не варто класти до труни дзеркала або речі з відображенням. У давнину ці предмети вважалися воротами, через які душа могла не знайти спокою. Через це в багатьох регіонах України досі завішують дзеркала у домі, де хтось помер, щоб не нашкодити покійнику.