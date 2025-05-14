Як виглядали вишиванки наших предків: фото старовинних сорочок, які ви точно не бачили

Ще задовго до появи сучасних вишиванок, українці одягали сорочки, оздоблені витонченими узорами, що несли в собі магічне значення. У кожному візерунку було закодоване прохання про здоров'я, силу, захист та добробут.

Що цікаво, на території України вишиванки носили ще за часів Київської Русі. Однак тоді це могли собі дозволити лише представники аристократії. Вишивані сорочки стали доступними для всіх верств населення наприкінці XVIII – на початку XIX століття. Зазвичай на вишиванках зображували геометричні символи та рослинні орнаменти, створені кольоровими нитками власноруч. Водночас у різних регіонах України вишивки мали свої відмінності. Так, наприклад, Борщівська вишиванка характеризується густим чорним орнаментом, який майже повністю вкриває рукави, плечі й середину сорочки, а Яворівська – сповнена яскравих барв і легких квіткових мотивів.

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LifeStyle24 з посиланням на дослідження проєкту "Локальна історія" підготував цікаву добірку фотографій старовинних вишиванок. Ба більше, деяким з сорочок вже є понад сто років. На усіх світлинах можна побачити, як українські жінки красиво оздоблювали свої вишиванки у давнину, доповнюючи образи аксесуарами у вигляді намиста та стрічок.

Добірка фотографій старовинних українських вишиванок



Стародавні вишиванки українців / Фото "Локальна історія"



Вишиванки наших предків / Фото "Локальна історія"



Стародавні вишиванки українців / Фото "Локальна історія"



Вишиванки наших предків / Фото "Локальна історія"



Стародавні вишиванки українців / Фото "Локальна історія"



Вишиванки наших предків / Фото "Локальна історія"



Стародавні вишиванки українців / Фото "Локальна історія"



Вишиванки наших предків / Фото "Локальна історія"



Стародавні вишиванки українців / Фото "Локальна історія"