Як у давнину наші предки називали хлопчиків: добірка забутих імен, яким понад 1000 років

Ще задовго до хрещення Київської Русі українські землі вже були заселені мудрими людьми, які мали власні традиції. Одним з таких звичаїв було формування особливих імен.

LifeStyle24 з посиланням на відео українського історика Олександра Алфьорова розповідає про чоловічі імена, якими називали хлопчиків наші предки. Цей матеріал знадобиться для майбутніх батьків, які очікують на народження сина.

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Добірка тисячолітніх імен наших предків, які давали раніше хлопчикам

Що цікаво, імена наших пращурів наразі можна знайти у старовинних літописах. Ба більше, серед них неможливо побачити вигадані варіанти, наприклад, Сонцеслав або Пресиламудр. Однак до наших часів більшість з цих стародавніх імен не збереглася. Саме тому у сучасному світі ці варіанти вважаються особливо рідкісними. Серед них:

Тур;

Внізд;

Доброслав;

Славн;

Завид;

Яргун;

Чак;

Будий;

Ольбег;

Гордята;

Молобог;

Недан;

Претич;

Мирослав;

Добриня;

Радислав;

Жирослав;

Борислав;

Путята;

Зернько;

Нездило;

Дорожай;

Вакій;

Волoдислав;

Яволт;

Шелф;

Домажир;

Кочкар;

Гурята;

Борко;

Дунай;

Чарг;

Вишта;

Паук;

Род;

Нажир;

Ладимир;

Доброгост;

Воротислав.

Які старовинні чоловічі імена повертаються в моду

Нині у моду повертаються традиційні та старовинні українські імена. Вони підкреслюють приналежність до нашого народу та мають незвичне й цікаве звучання. До таких імен належать: Мирослав, Тарас, Марко, Зореслав, Любомир і Олесь. Вважалося, що ці імена здатні принести своєму власнику щасливу долю.