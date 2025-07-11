LifeStyle24 со ссылкой на видео украинского историка Александра Алферова рассказывает о мужских именах, которыми называли мальчиков наши предки. Этот материал пригодится для будущих родителей, которые ожидают рождения сына.

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Подборка тысячелетних имен наших предков, которые давали раньше мальчикам

Что интересно, имена наших предков пока можно найти в старинных летописях. Более того, среди них невозможно увидеть вымышленные варианты, например, Солнцеслав или Пресиламудр. Однако до наших дней большинство из этих древних имен не сохранилось. Именно поэтому в современном мире эти варианты считаются особенно редкими. Среди них:

Тур;

Внизд;

Доброслав;

Славн;

Завид;

Яргун;

Чак;

Будий;

Ольбег;

Гордята;

Молобог;

Недан;

Претич;

Мирослав;

Добрыня;

Радислав;

Жирослав;

Борислав;

Путята;

Зернько;

Нездило;

Дорожай;

Вакий;

Володислав;

Яволт;

Шелф;

Домажир;

Кочкар;

Гурята;

Борко;

Дунай;

Чарг;

Вишта;

Паук;

Род;

Нажир;

Ладимир;

Доброгост;

Воротислав.

Какие старинные мужские имена возвращаются в моду

Сейчас в моду возвращаются традиционные и старинные украинские имена. Они подчеркивают принадлежность к нашему народу и имеют необычное и интересное звучание. К таким именам относятся: Мирослав, Тарас, Марко, Зореслав, Любомир и Олесь. Считалось, что эти имена способны принести своему владельцу счастливую судьбу.