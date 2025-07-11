LifeStyle24 со ссылкой на видео украинского историка Александра Алферова рассказывает о мужских именах, которыми называли мальчиков наши предки. Этот материал пригодится для будущих родителей, которые ожидают рождения сына.

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Подборка тысячелетних имен наших предков, которые давали раньше мальчикам

Что интересно, имена наших предков пока можно найти в старинных летописях. Более того, среди них невозможно увидеть вымышленные варианты, например, Солнцеслав или Пресиламудр. Однако до наших дней большинство из этих древних имен не сохранилось. Именно поэтому в современном мире эти варианты считаются особенно редкими. Среди них:

  • Тур;
  • Внизд;
  • Доброслав;
  • Славн;
  • Завид;
  • Яргун;
  • Чак;
  • Будий;
  • Ольбег;
  • Гордята;
  • Молобог;
  • Недан;
  • Претич;
  • Мирослав;
  • Добрыня;
  • Радислав;
  • Жирослав;
  • Борислав;
  • Путята;
  • Зернько;
  • Нездило;
  • Дорожай;
  • Вакий;
  • Володислав;
  • Яволт;
  • Шелф;
  • Домажир;
  • Кочкар;
  • Гурята;
  • Борко;
  • Дунай;
  • Чарг;
  • Вишта;
  • Паук;
  • Род;
  • Нажир;
  • Ладимир;
  • Доброгост;
  • Воротислав.

Какие старинные мужские имена возвращаются в моду

Сейчас в моду возвращаются традиционные и старинные украинские имена. Они подчеркивают принадлежность к нашему народу и имеют необычное и интересное звучание. К таким именам относятся: Мирослав, Тарас, Марко, Зореслав, Любомир и Олесь. Считалось, что эти имена способны принести своему владельцу счастливую судьбу.