LifeStyle24 со ссылкой на видео украинского историка Александра Алферова рассказывает о мужских именах, которыми называли мальчиков наши предки. Этот материал пригодится для будущих родителей, которые ожидают рождения сына.
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Подборка тысячелетних имен наших предков, которые давали раньше мальчикам
Что интересно, имена наших предков пока можно найти в старинных летописях. Более того, среди них невозможно увидеть вымышленные варианты, например, Солнцеслав или Пресиламудр. Однако до наших дней большинство из этих древних имен не сохранилось. Именно поэтому в современном мире эти варианты считаются особенно редкими. Среди них:
- Тур;
- Внизд;
- Доброслав;
- Славн;
- Завид;
- Яргун;
- Чак;
- Будий;
- Ольбег;
- Гордята;
- Молобог;
- Недан;
- Претич;
- Мирослав;
- Добрыня;
- Радислав;
- Жирослав;
- Борислав;
- Путята;
- Зернько;
- Нездило;
- Дорожай;
- Вакий;
- Володислав;
- Яволт;
- Шелф;
- Домажир;
- Кочкар;
- Гурята;
- Борко;
- Дунай;
- Чарг;
- Вишта;
- Паук;
- Род;
- Нажир;
- Ладимир;
- Доброгост;
- Воротислав.
Какие старинные мужские имена возвращаются в моду
Сейчас в моду возвращаются традиционные и старинные украинские имена. Они подчеркивают принадлежность к нашему народу и имеют необычное и интересное звучание. К таким именам относятся: Мирослав, Тарас, Марко, Зореслав, Любомир и Олесь. Считалось, что эти имена способны принести своему владельцу счастливую судьбу.