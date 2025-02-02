Сьогодні – Стрітення Господнє 2025: історія важливого свята

Сьогодні, 2 лютого, християни відзначають Стрітення Господнє. Це одне з дванадцяти найбільших церковних свят.

У цей день віряни освячують свічки та воду, які вважаються потужними оберегами, а також моляться за мир, здоров'я та добробут. Детальніше про свято Стрітення – розповідає 24 Канал.

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Стрітення Господнє 2025: історія свята

За біблійними переказами, на 40-й день після народження Ісуса, Пресвята Богородиця принесла Христа до храму. Там їх зустрів праведний Симеон, який протягом років чекав зустрічі з Месією. Святий Дух сказав чоловіку, що той зможе померти лише після зустрічі з Ісусом. Пророцтво здійснилося, і Симеон через деякий час відійшов у вічність. Крім цього, пророчиця Анна також побачила Сина Божого у храмі в цей день. Відтоді Стрітення символізує зустріч людей з Богом.

Традиційно у цей день освячують свічки та воду, які вважаються оберегами від негараздів. Водночас люди пов'язують Стрітення з боротьбою зими й весни. За народними повір'ями, саме 2 лютого можна дізнатися, якою буде погода в майбутньому.

Стрітення Господнє 2025 / Фото Православної церкви України

Що не можна робити на Стрітення Господнє

На Стрітення Господнє варто вживати алкоголь та переїдати. Також вірянам не можна ворожити, щоб не притягнути негаразди. Крім цього, не слід займатися хатніми справами, зокрема прибиратися та мити посуд. Наші предки вірили, що разом із водою можна "змити" сімейне щастя, тому краще відкласти цю роботу на інший день.

До того ж не можна вирушати в далеку дорогу, особливо якщо на вулиці негода. За народними прикметами, Стрітення символізує зустріч зими з весною, і непередбачувані зміни погоди можуть ускладнити плани. Важливо також не позичати гроші у борг, щоб не накликати фінансові труднощі у майбутньому.