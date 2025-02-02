Стрітення належить до найбільших церковних свят, які присвячені подіям з життя Ісуса Христа. У цей день віряни вшановують зустріч Сина Божого з народом. На 40-й день після народження Спасителя, Діва Марія принесла малюка до Єрусалимського храму. Там Її зустрів старий святий, на ім'я Симеон. Він символізував людей, які очікували появи Христа на світ, розповідає 24 Канал.

У цей день українці вітають рідних і близьких, бажаючи їм миру, здоров'я та Божого благословення. З нагоди свята наша редакція підготувала гарні картинки-привітання зі Стрітенням Господнім. Надішліть їх своїм рідним, друзям і знайомим, яким хочете подарувати приємні емоції в цей день.

Не пропустіть Нехай у серці розквітне весна: найгарніші привітання зі Стрітенням 2025 у прозі й віршах

Привітання зі Стрітенням Господнім 2025: картинки й листівки

Привітання зі Стрітенням Господнім 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання зі Стрітенням Господнім 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання зі Стрітенням Господнім 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання зі Стрітенням Господнім 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання зі Стрітенням Господнім 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання зі Стрітенням Господнім 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання зі Стрітенням Господнім 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання зі Стрітенням Господнім 2025 / Колаж LifeStyle24

Проведіть Стрітення Господнє у сімейному колі та обов'язково привітайте усіх друзів, колег і родичів зі святом!