Сретение относится к крупнейшим церковным праздникам, которые посвящены событиям из жизни Иисуса Христа. В этот день верующие чествуют встречу Сына Божьего с народом. На 40-й день после рождения Спасителя, Дева Мария принесла малыша в Иерусалимский храм. Там Ее встретил старый святой, по имени Симеон. Он символизировал людей, которые ожидали появления Христа на свет, рассказывает 24 Канал.

В этот день украинцы поздравляют родных и близких, желая им мира, здоровья и Божьего благословения. По случаю праздника наша редакция подготовила красивые картинки-поздравления со Сретением Господним. Отправьте их своим родным, друзьям и знакомым, которым хотите подарить приятные эмоции в этот день.

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Поздравления со Сретением Господним 2025: картинки и открытки

Поздравления со Сретением Господним 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления со Сретением Господним 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления со Сретением Господним 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления со Сретением Господним 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления со Сретением Господним 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления со Сретением Господним 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления со Сретением Господним 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления со Сретением Господним 2025 / Коллаж LifeStyle24

Проведите Сретение Господне в семейном кругу и обязательно поздравьте всех друзей, коллег и родственников с праздником!