24 Канал подготовил поздравления в картинках, прозе и стихах со Сретением Господним. Отправьте их своим родным и друзьям, которым хотите подарить хорошее настроение в этот светлый день.

Не пропустите Со Сретением Господним 2025: картинки-поздравления с праздником

Поздравления со Сретением Господним 2025: картинки, проза и стихи

Поздравляю с праздником Сретения Господня и хочу пожелать душевной теплоты, постоянной гармонии, благополучия и большого светлого счастья. Пусть Господь помогает в трудную минуту, а удача ни на шаг не отступает от тебя!

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У день побаченої днини –

Єднання Бога і Людини.

Хай будуть відчуття погодні,

Огорнуть ласки нас Господні,

Щоб нам вдалося зрозуміти

Старі й Нові заповіти.

Хай Стрітенська свіча палає,

Гріховність люду очищає!

Поздравление со Сретением Господним 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Со Сретением Господним! В этот праздник хочется пожелать только самого светлого! Пусть сердце верит в чудеса, которые всегда сбываются, а здоровье, мир и любовь никогда не покидают ваш дом. Пусть удача будет верным помощником в любом деле!

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Нехай зустрічі доленосної тінь

У Стрітення Господнє

Впаде на кожен Божий день,

І завтра, і сьогодні.

Нехай вас береже завжди Господь

Від чорних днів непогожих.

І скидає небосхил

На землю громом щастя.

Поздравление со Сретением Господним 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Зима з весною зустрічається,

Зима з весною б'ється,

Ще заметіль мете,

Але вже природа чекає,

І жадає пробудження

І життя відродження.

Весна вже в дорозі,

Не будемо ж сумувати!

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Со Сретением Господним! Пусть из вашей жизни навсегда уйдут холода, исчезнут злость и непонимание, пусть в сердце расцветет весна и прогонит грусть. Желаем, чтобы ваша жизнь была счастливой и радостной.

Поздравление со Сретением Господним 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Поздравляю с величественным праздником – Сретением Господним. В день великих встреч, когда встречаются Ветхий и Новый Завет, старец Симеон с младенцем Иисусом, а зима – с весной, хочу пожелать вам веры: в будущее, в любовь, в справедливость. Веры и надежды, что наша жизнь будет лучше, чем сегодня!

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Поздравляю со Сретением Господним! Прими добрые пожелания любви и яркого света надежды в жизни, блага и добрых позывов сердца, уважения и искренних чувств души, здоровья всем близким и неугасимых сил, благодарности Всевышнему за посланное счастье и добрых молитв за этот мир.