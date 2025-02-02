24 Канал підготував привітання у картинках, прозі й віршах зі Стрітенням Господнім. Надішліть їх своїм рідним і друзям, яким хочете подарувати гарний настрій у цей світлий день.

Не пропустіть Зі Стрітенням Господнім 2025: картинки-привітання зі святом

Привітання зі Стрітенням Господнім 2025: картинки, проза й вірші

Вітаю зі святом Стрітення Господнього та хочу побажати душевної теплоти, постійної гармонії, добробуту й великого світлого щастя. Нехай Господь допомагає у важку хвилину, а удача ні на крок не відступає від тебе!

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У день побаченої днини –

Єднання Бога і Людини.

Хай будуть відчуття погодні,

Огорнуть ласки нас Господні,

Щоб нам вдалося зрозуміти

Старі й Нові заповіти.

Хай Стрітенська свіча палає,

Гріховність люду очищає!

Привітання зі Стрітенням Господнім 2025 / Колаж LifeStyle24

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Зі Стрітенням Господнім! У це свято хочеться побажати тільки найсвітлішого! Нехай серце вірить в чудеса, які завжди збуваються, а здоров'я, мир і любов ніколи не залишають ваш будинок. Хай удача буде вірним помічником в будь-якій справі!

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Нехай зустрічі доленосної тінь

У Стрітення Господнє

Впаде на кожен Божий день,

І завтра, і сьогодні.

Нехай вас береже завжди Господь

Від чорних днів непогожих.

І скидає небосхил

На землю громом щастя.

Привітання зі Стрітенням Господнім 2025 / Колаж LifeStyle24

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Зима з весною зустрічається,

Зима з весною б'ється,

Ще заметіль мете,

Але вже природа чекає,

І жадає пробудження

І життя відродження.

Весна вже в дорозі,

Не будемо ж сумувати!

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Зі Стрітенням Господнім! Нехай з вашого життя назавжди підуть холоди, зникнуть злість і нерозуміння, нехай в серці розквітне весна і прожене смуток. Бажаємо, щоб ваше життя було щасливим і радісним.

Привітання зі Стрітенням Господнім 2025 / Колаж LifeStyle24

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Вітаю з величним святом – Стрітенням Господнім. У день великих зустрічей, коли зустрічаються Старий і Новий Завіт, старець Симеон з немовлям Ісусом, а зима – з весною, хочу побажати вам віри: в майбутнє, в любов, у справедливість. Віри й надії, що наше життя буде краще, ніж сьогодні!

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Вітаю зі Стрітенням Господнім! Прийми добрі побажання любові і яскравого світла надії в житті, блага і добрих покликів серця, поваги й щирих почуттів душі, здоров'я всім близьким і незгасних сил, подяки Всевишньому за послане щастя і добрих молитов за цей світ.