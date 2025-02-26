Календар вихідних і свят на березень 2025: чи будемо відпочивати на Міжнародний жіночий день

У березні українці відзначатимуть День весняного рівнодення та декілька професійних і міжнародних свят. Зокрема, День таксиста, День землевпорядника та Всесвітній день письменника.

Крім цього, громадяни матимуть можливість вдосталь відпочити. Про свята, які відзначатимуть українці у березні 2025 року – розповідає 24 Канал.

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Календар вихідних на березень 2025

1 березня – Всесвітній день цивільної оборони.

2 березня – Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення.

3 березня – Всесвітній день письменника.

6 березня – Всесвітній день боротьби з глаукомою.

8 березня – Міжнародний жіночий день, День землевпорядника України.

9 березня – День народження Тараса Шевченка, Міжнародний день ді-джея.

14 березня – День українського добровольця, Міжнародний день числа "Пі", Міжнародний день сну.

15 березня – Всесвітній день захисту прав споживачів.

16 березня – День працівників ЖКГ та побутового обслуговування населення.

19 березня – Міжнародний день клієнта.

20 березня – День весняного рівнодення, Міжнародний день щастя, Всесвітній день здоров'я ротової порожнини.

21 березня – 27 березня – Тиждень солідарності з народами, що борються проти расизму та расової дискримінації.

21 березня – Всесвітній день поезії, Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації, Міжнародний день людини із синдромом Дауна.

22 березня – Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Година Землі.

23 березня – Всесвітній метеорологічний день.

24 березня – Всесвітній та Всеукраїнський день боротьби з туберкульозом.

25 березня – Міжнародний день пам'яті жертв рабства й трансатлантичної работоргівлі, День Служби Безпеки України.

26 березня – День Національної гвардії України.

27 березня – Міжнародний день театру.

Коли будуть вихідні у березні 2025

Нагадаємо, що цьогоріч Міжнародний жіночий день припадає на суботу. Однак громадяни не матимуть додатковий вихідний через воєнний стан у країні. Традиційно українці відпочиватимуть лише у суботу та неділю, а саме 10 днів: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 і 30 березня. Водночас громадяни працюватимуть лише 21 день: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 і 31 березня.