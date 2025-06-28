Календар свят на липень 2025: чи будуть українці відпочивати на День Української Державності

Липень – другий місяць літа, під час якого українці відзначатимуть чимало свят. Водночас люди матимуть змогу вдосталь відпочити.

LifeStyle24 розповість, чи будуть додаткові вихідні у липні. Про свята, які відзначатимуть українці в другий літній місяць – читайте далі в матеріалі.

Цікаво Календар релігійних свят на липень 2025 року: що відзначатимуть українці

Календар свят на липень 2025

1 липня – День архітектури України та День державного реєстратора в Україні.

2 липня – День податківця України.

4 липня – День судового експерта.

6 липня – День військ ППО Збройних Сил України та День Військово-Морських Сил України.

7 липня – День працівника природно-заповідної справи.

11 липня – Всесвітній день народонаселення.

12 липня – Всесвітній день бортпровідника.

13 липня – День рибалки.

15 липня – День Української Державності та День хрещення Київської Русі – України.

16 липня – День бухгалтера.

18 липня – Міжнародний день Нельсона Мандели.

20 липня – День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості.

25 липня – День системного адміністратора.

27 липня – День працівників торгівлі.

28 липня – Міжнародний день боротьби з вірусними гепатитами та День PR-спеціаліста.

Чи будуть додаткові вихідні у липні 2025

Вже четвертий рік Україна перебуває у воєнному стані, тому додаткових вихідних у липні не передбачено, зокрема і в День Української Державності. Традиційно українці відпочиватимуть лише у суботу та неділю, а саме 8 днів: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 і 27 липня. Водночас громадяни працюватимуть лише 23 дні: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 і 31 липня.