Календар свят на липень 2025: чи будуть українці відпочивати на День Української Державності
- У липні 2025 року в Україні не буде додаткових вихідних через воєнний стан.
- Українці відпочиватимуть лише у вихідні: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 і 27 липня, працюючи 23 дні.
Липень – другий місяць літа, під час якого українці відзначатимуть чимало свят. Водночас люди матимуть змогу вдосталь відпочити.
LifeStyle24 розповість, чи будуть додаткові вихідні у липні. Про свята, які відзначатимуть українці в другий літній місяць – читайте далі в матеріалі.
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Календар свят на липень 2025
1 липня – День архітектури України та День державного реєстратора в Україні.
2 липня – День податківця України.
4 липня – День судового експерта.
6 липня – День військ ППО Збройних Сил України та День Військово-Морських Сил України.
7 липня – День працівника природно-заповідної справи.
11 липня – Всесвітній день народонаселення.
12 липня – Всесвітній день бортпровідника.
13 липня – День рибалки.
15 липня – День Української Державності та День хрещення Київської Русі – України.
16 липня – День бухгалтера.
18 липня – Міжнародний день Нельсона Мандели.
20 липня – День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості.
25 липня – День системного адміністратора.
27 липня – День працівників торгівлі.
28 липня – Міжнародний день боротьби з вірусними гепатитами та День PR-спеціаліста.
Чи будуть додаткові вихідні у липні 2025
Вже четвертий рік Україна перебуває у воєнному стані, тому додаткових вихідних у липні не передбачено, зокрема і в День Української Державності. Традиційно українці відпочиватимуть лише у суботу та неділю, а саме 8 днів: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 і 27 липня. Водночас громадяни працюватимуть лише 23 дні: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 і 31 липня.