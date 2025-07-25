Календар свят на серпень: чи буде додатковий вихідний на День Незалежності України 2025

Серпень – третій місяць літа, під час якого українці відзначатимуть чимало свят. Водночас люди матимуть змогу вдосталь відпочити.

LifeStyle24 розповідає, чи будуть додаткові вихідні у серпні. Про свята, які відзначатимуть українці в третій літній місяць – читайте далі в матеріалі.

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Яке сьогодні свято?: календар важливих дат на серпень 2025

1 серпня – День інкасатора, Маковія (Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього).

2 серпня – День пам'яті загиблих десантників ЗСУ.

3 серпня – День сестер, День Повітряних сил Збройних Сил України.

5 серпня – Міжнародний день світлофора.

6 серпня – Яблучний спас (Преображення Господнє).

8 серпня – День військ зв’язку ЗСУ.

9 серпня – Міжнародний день корінних народів світу та Всесвітній день любителів книг.

10 серпня – День будівельника та День працівників ветеринарної медицини.

12 серпня – День молоді в Україні.

15 серпня – День археолога та День міста Тернополя.

16 серпня – Горіховий Спас (Перенесення з Едеси до Константинополя нерукотворного образу Ісуса Христа).

19 серпня – День пасічника.

23 серпня – День Державного прапора України та День міста Харкова.

24 серпня – День Незалежності України.

26 серпня – Міжнародний день собак.

27 серпня – День українського сала.

29 серпня – День пам'яті захисників України.

30 серпня – День авіації України.

31 серпня – День далекобійника, День шахтаря, День міста Рівне та Донецьку.

Чи будуть додаткові вихідні у серпні 2025?

Вже четвертий рік Україна перебуває у воєнному стані, тому додаткових вихідних у серпні не передбачено, зокрема і в День Незалежності України. Традиційно українці відпочиватимуть лише у суботу та неділю, а саме 10 днів: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 і 31 серпня. Водночас громадяни працюватимуть лише 21 день: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 і 29 серпня.