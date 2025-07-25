Календар свят на серпень: чи буде додатковий вихідний на День Незалежності України 2025
- У серпні 2025 року українці матимуть звичайні вихідні дні навіть на День Незалежності, через воєнний стан.
- Основні святкові дати у серпні – День Незалежності України, День прапора України, та інші культурні й професійні свята.
Серпень – третій місяць літа, під час якого українці відзначатимуть чимало свят. Водночас люди матимуть змогу вдосталь відпочити.
LifeStyle24 розповідає, чи будуть додаткові вихідні у серпні. Про свята, які відзначатимуть українці в третій літній місяць – читайте далі в матеріалі.
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Яке сьогодні свято?: календар важливих дат на серпень 2025
1 серпня – День інкасатора, Маковія (Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього).
2 серпня – День пам'яті загиблих десантників ЗСУ.
3 серпня – День сестер, День Повітряних сил Збройних Сил України.
5 серпня – Міжнародний день світлофора.
6 серпня – Яблучний спас (Преображення Господнє).
8 серпня – День військ зв’язку ЗСУ.
9 серпня – Міжнародний день корінних народів світу та Всесвітній день любителів книг.
10 серпня – День будівельника та День працівників ветеринарної медицини.
12 серпня – День молоді в Україні.
15 серпня – День археолога та День міста Тернополя.
16 серпня – Горіховий Спас (Перенесення з Едеси до Константинополя нерукотворного образу Ісуса Христа).
19 серпня – День пасічника.
23 серпня – День Державного прапора України та День міста Харкова.
24 серпня – День Незалежності України.
26 серпня – Міжнародний день собак.
27 серпня – День українського сала.
29 серпня – День пам'яті захисників України.
30 серпня – День авіації України.
31 серпня – День далекобійника, День шахтаря, День міста Рівне та Донецьку.
Чи будуть додаткові вихідні у серпні 2025?
Вже четвертий рік Україна перебуває у воєнному стані, тому додаткових вихідних у серпні не передбачено, зокрема і в День Незалежності України. Традиційно українці відпочиватимуть лише у суботу та неділю, а саме 10 днів: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 і 31 серпня. Водночас громадяни працюватимуть лише 21 день: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 і 29 серпня.