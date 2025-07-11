11 липня віряни вшановують пам'ять святої рівноапостольної Ольги, великої княгині Київської. Вона була першою правителькою Київської Русі, яка прийняла християнство.

У цей день наші предки робили віник з кропиви, щоб відлякати злих духів. Про заборони й прикмети на 11 липня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України.

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День пам'яті святої рівноапостольної Ольги, княгині Київської

У 903 році вона вийшла заміж за київського князя Ігоря. У цьому шлюбі народився син Святослав, майбутній батько хрестителя Русі – князя Володимира Великого. У 945 році Ігор загинув під час збирання данини з древлян, тому Ольга фактично очолила Київську Русь. Згодом правителька вирушила до Візантії, де познайомилася з християнською культурою та богослужінням. У 955 році княгиня охрестилася у Константинополі, отримавши ім'я Олена. Повернувшись до Києва, Ольга активно проповідувала християнство, знищувала язичницькі ідоли, будувала храми та встановлювала придорожні хрести. Попри її спроби навернути Святослава до віри, син залишився язичником. У 969 році княгиня Ольга відійшла у вічність.

Що не можна робити

Не варто переїдати та байдикувати.

Не можна займатися пранням та прибиранням, бо тоді позбудетеся власного щастя.

Не слід конфліктувати та лихословити.

Не рекомендується одружуватися та справляти весілля.

Народні прикмети

Якщо почуєте сьогодні грім, то очікуйте на гарний врожай.

Якщо надворі спекотно, то така погода буде і в серпні.

Якщо на вулиці побачите росу, то цьогоріч буде неврожай.

Якщо побачите багато ворон, то не очікуйте гарних новин.

Що ще відзначають

Всесвітній день народонаселення. Його щорічно відзначають 11 липня. Це свято заснувала Організація Об'єднаних Націй у 1989 році. Головна мета цього дня – проінформувати суспільство про проблеми людства.