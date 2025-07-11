Про інші міжнародні та професійні свята липня 2025 року – читайте далі в нашому матеріалі.
11 липня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна прати та прибирати
- 11 липня вшановують пам'ять святої рівноапостольної Ольги.
- Сьогодні також святкують Всесвітній день народонаселення.
11 липня віряни вшановують пам'ять святої рівноапостольної Ольги, великої княгині Київської. Вона була першою правителькою Київської Русі, яка прийняла християнство.
У цей день наші предки робили віник з кропиви, щоб відлякати злих духів. Про заборони й прикмети на 11 липня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України.
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День пам'яті святої рівноапостольної Ольги, княгині Київської
У 903 році вона вийшла заміж за київського князя Ігоря. У цьому шлюбі народився син Святослав, майбутній батько хрестителя Русі – князя Володимира Великого. У 945 році Ігор загинув під час збирання данини з древлян, тому Ольга фактично очолила Київську Русь. Згодом правителька вирушила до Візантії, де познайомилася з християнською культурою та богослужінням. У 955 році княгиня охрестилася у Константинополі, отримавши ім'я Олена. Повернувшись до Києва, Ольга активно проповідувала християнство, знищувала язичницькі ідоли, будувала храми та встановлювала придорожні хрести. Попри її спроби навернути Святослава до віри, син залишився язичником. У 969 році княгиня Ольга відійшла у вічність.
Що не можна робити
- Не варто переїдати та байдикувати.
- Не можна займатися пранням та прибиранням, бо тоді позбудетеся власного щастя.
- Не слід конфліктувати та лихословити.
- Не рекомендується одружуватися та справляти весілля.
Народні прикмети
- Якщо почуєте сьогодні грім, то очікуйте на гарний врожай.
- Якщо надворі спекотно, то така погода буде і в серпні.
- Якщо на вулиці побачите росу, то цьогоріч буде неврожай.
- Якщо побачите багато ворон, то не очікуйте гарних новин.
Що ще відзначають
Всесвітній день народонаселення. Його щорічно відзначають 11 липня. Це свято заснувала Організація Об'єднаних Націй у 1989 році. Головна мета цього дня – проінформувати суспільство про проблеми людства.