13 серпня віряни вшановують пам'ять святого преподобного Максима Сповідника. Він віддано захищав християнство та поширював віру серед людей.

У цей день наші предки збирали пшеницю і ячмінь на полі. Про заборони й прикмети на 13 серпня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

Дивіться також Православний календар на серпень 2025 року: які свята відзначатимуть українці

День пам'яті святого преподобного Максима Сповідника

Він народився в Константинополі в побожній родині та здобув блискучу освіту. Максим відмовився від високої посади при імператорському дворі та обрав чернечий спосіб життя. У часи поширення єресі монофелітства святий мужньо захищав православну віру, викриваючи неправду навіть перед імператором. За власні переконання Максим зазнав жорстоких тортур. Відомо, що святому відсікли язик і руку, однак чоловік згодом дивом почав говорити, щоб поширювати християнство. Передбачивши власну смерть, він відійшов до Господа.

Що не можна робити?

Не варто злитися та сваритися.

Не слід відмовляти у допомозі нужденним.

Не можна ходити босоніж вдома, бо тоді привабите хвороби в дім.

Не рекомендується гучно розважатися та веселитися.

Народні прикмети

Якщо надворі вітряно, то у вересні часто дощитиме.

Якщо на вулиці спекотно, то взимку буде холодно.

Якщо вдень холодно, то осінь прийде рано.

Якщо на березі побачите жовте листя, то очікуйте похолодання.

Що ще відзначають?

Всесвітній день шульги. Його щорічно відзначають 13 серпня з 1992 року. У цей день заведено вітати людей, які у повсякденному житті активно використовують ліву руку, замість правої.

Зазначимо, нещодавно наша редакція писала про інші свята серпня 2025 року.