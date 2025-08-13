У цей день наші предки збирали пшеницю і ячмінь на полі. Про заборони й прикмети на 13 серпня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

Дивіться також Православний календар на серпень 2025 року: які свята відзначатимуть українці

День пам'яті святого преподобного Максима Сповідника

Він народився в Константинополі в побожній родині та здобув блискучу освіту. Максим відмовився від високої посади при імператорському дворі та обрав чернечий спосіб життя. У часи поширення єресі монофелітства святий мужньо захищав православну віру, викриваючи неправду навіть перед імператором. За власні переконання Максим зазнав жорстоких тортур. Відомо, що святому відсікли язик і руку, однак чоловік згодом дивом почав говорити, щоб поширювати християнство. Передбачивши власну смерть, він відійшов до Господа.

Що не можна робити?

  • Не варто злитися та сваритися.
  • Не слід відмовляти у допомозі нужденним.
  • Не можна ходити босоніж вдома, бо тоді привабите хвороби в дім.
  • Не рекомендується гучно розважатися та веселитися.

Народні прикмети

  • Якщо надворі вітряно, то у вересні часто дощитиме.
  • Якщо на вулиці спекотно, то взимку буде холодно.
  • Якщо вдень холодно, то осінь прийде рано.
  • Якщо на березі побачите жовте листя, то очікуйте похолодання.

Що ще відзначають?

Всесвітній день шульги. Його щорічно відзначають 13 серпня з 1992 року. У цей день заведено вітати людей, які у повсякденному житті активно використовують ліву руку, замість правої.

Зазначимо, нещодавно наша редакція писала про інші свята серпня 2025 року.