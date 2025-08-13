У цей день наші предки збирали пшеницю і ячмінь на полі. Про заборони й прикмети на 13 серпня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
День пам'яті святого преподобного Максима Сповідника
Він народився в Константинополі в побожній родині та здобув блискучу освіту. Максим відмовився від високої посади при імператорському дворі та обрав чернечий спосіб життя. У часи поширення єресі монофелітства святий мужньо захищав православну віру, викриваючи неправду навіть перед імператором. За власні переконання Максим зазнав жорстоких тортур. Відомо, що святому відсікли язик і руку, однак чоловік згодом дивом почав говорити, щоб поширювати християнство. Передбачивши власну смерть, він відійшов до Господа.
Що не можна робити?
- Не варто злитися та сваритися.
- Не слід відмовляти у допомозі нужденним.
- Не можна ходити босоніж вдома, бо тоді привабите хвороби в дім.
- Не рекомендується гучно розважатися та веселитися.
Народні прикмети
- Якщо надворі вітряно, то у вересні часто дощитиме.
- Якщо на вулиці спекотно, то взимку буде холодно.
- Якщо вдень холодно, то осінь прийде рано.
- Якщо на березі побачите жовте листя, то очікуйте похолодання.
Що ще відзначають?
Всесвітній день шульги. Його щорічно відзначають 13 серпня з 1992 року. У цей день заведено вітати людей, які у повсякденному житті активно використовують ліву руку, замість правої.
