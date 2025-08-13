В этот день наши предки собирали пшеницу и ячмень на поле. О запретах и приметах на 13 августа – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

День памяти святого преподобного Максима Исповедника

Он родился в Константинополе в набожной семье и получил блестящее образование. Максим отказался от высокой должности при императорском дворе и избрал монашеский образ жизни. Во времена распространения ереси монофелитства святой мужественно защищал православную веру, разоблачая неправду даже перед императором. За собственные убеждения Максим подвергся жестоким пыткам. Известно, что святому отсекли язык и руку, однако человек впоследствии чудом начал говорить, чтобы распространять христианство. Предсказав собственную смерть, он отошел к Господу.

Что нельзя делать?

Не стоит злиться и ссориться.

Не следует отказывать в помощи нуждающимся.

Нельзя ходить босиком дома, потому что тогда привлечете болезни в дом.

Не рекомендуется громко развлекаться и веселиться.

Народные приметы

Если на улице ветрено, то в сентябре часто будет идти дождь.

Если на улице жарко, то зимой будет холодно.

Если днем холодно, то осень придет рано.

Если на берегу увидите желтые листья, то ожидайте похолодания.

Что еще отмечают?

Всемирный день левши. Его ежегодно отмечают 13 августа с 1992 года. В этот день принято поздравлять людей, которые в повседневной жизни активно используют левую руку, вместо правой.

