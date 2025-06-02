2 червня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна купатися у водоймах

2 червня віряни вшановують пам'ять святого Никифора, патріарха Царгородського. Він не підтримував іконоборство, за що був засланий на острів.

У цей день наші предки садили огірки. Про заборони й прикмети на 2 травня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті святого Никифора

Він жив у Царгороді за часів правління імператора Лева Вірменина. Никифор прийняв чернецтво та вирішив присвятити життя служінню Богу. Завдяки своїй діяльності святий став патріархом Царгородським. Відомо, що Никифор не підтримував політику іконоборства, тому імператор наказав відправити святого на острів. Там патріарх відійшов у вічність у 828 році. Через деякий час мощі святого знайшли неушкодженими, тому віднесли їх у Царгород.

Що не можна робити

Не варто купатися у водоймах, бо тоді накличете на себе хвороби.

Не можна йти до лісу наодинці.

Не слід займатися рукоділлям, зокрема шити, в'язати та вишивати.

Не рекомендується лихословити, конфліктувати та пліткувати.

Народні прикмети

Якщо сьогодні піде дощ, то цьогоріч буде щедрий врожай.

Якщо вранці побачите росу, то буде хороший врожай ягід.

Якщо надворі вітряно, то очікуйте на дощ.

Якщо сьогодні похмура погода, то незабаром буде холодно.

Що ще відзначають

Всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки. Його щорічно відзначають 2 червня. Це свято заснували у 2016 році з метою забезпечення медичної та психологічної підтримки людям, які страждають через булімію, анорексію та переїдання. У цей день традиційно проводяться зустрічі з лікарями та психологами, щоб підвищити обізнаність про харчові розлади та їх небезпеку.

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