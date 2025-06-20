20 червня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна виносити сміття ввечері

20 червня віряни вшановують пам'ять священномученика Мефодія, єпископа Патарського. Він поширював християнство, через що згодом загинув.

У цей день наші предки збирали лікарські трави та купалися у водоймах. Про заборони й прикмети на 20 червня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті святого священномученика Мефодія, єпископа Патарського

Він жив у Лікійській області, що в Малій Азії. Чоловік став єпископом завдяки своїй відданості Богу. За життя Мефодій захищав християнство, боровся з язичниками, навертав людей до віри та поширював вчення. Крім цього, він писав різноманітні релігійні тексти, моральні повчання та тлумачення Святого Письма. Одного разу єпископа схопили язичники через його діяльність. Втім, навіть тоді Мефодій не зрікся віри в Бога. Згодом святого стратили, відсікши йому голову.

Що не можна робити

Не варто сваритися та сперечатися з рідними.

Не можна ображати тварин.

Не слід виносити сміття ввечері, бо тоді позбудетеся сімейного щастя.

Не рекомендується позичати або брати гроші в борг.

Народні прикмети

Якщо надворі дощитиме, то така погода буде й в липні.

Якщо побачите велику павутину, то на вулиці буде ясно.

Якщо помітите жаб, то скоро буде негода.

Якщо небо хмарне, то незабаром піде дощ.

Що ще відзначають

Всесвітній день біженців. Його щорічно відзначають 20 червня. Цей день вперше відсвяткували у 2001 році за ініціативою Організації Об'єднаних Націй. За час російсько-української війни мільйони українців залишили рідні домівки та стали біженцями в різних країнах світу. Головна мета цього дня – підвищити обізнаність людей про труднощі тих, хто був змушений тікати зі своєї країни через збройні конфлікти або низький рівень життя.

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