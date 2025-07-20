Яке церковне свято у неділю, 20 липня: чому сьогодні не можна купатися у водоймах

20 липня християни вшановують пам'ять святого Іллі. Він був одним з найвідоміших пророків Старого Завіту.

У цей день наші предки молилися святому та просили в нього зцілення від хвороб та здоров'я для рідних. Про заборони й прикмети на 20 липня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України.

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День пам'яті святого пророка Іллі

Він жив у IX столітті до нашої ери й присвятив своє життя служінню Господу. У часи правління царя Ахава ізраїльтяни почали поклонятися язичницьким богам, особливо Ваалу. Ілля закликав правителя та народ покаятися, але його не послухали. Тоді пророк передбачив трирічну посуху, і дощ справді перестав падати. Під час голоду Ілля переховувався у вдови в Сарепті. Завдяки молитві святого в домі не закінчувалися борошно й олія, а син жінки несподівано воскрес. Згодом Іллі довелося тікати до печери, де якось йому з'явився Бог.

Що не можна робити?

Не слід займатися важкою фізичною працею у полі та на городі.

Не варто купатися у водоймах, бо тоді накличете хвороби й смерть у родину.

Не рекомендується працювати з металами.

Не можна сперечатися та сваритися.

Народні прикмети

Якщо почуєте комарів, то буде гарний врожай.

Якщо у цей день потрапити під дощ, то цьогоріч буде мало пожеж.

Якщо почуєте грім, то цьогоріч у вас часто болітиме голова.

Якщо сьогодні піде дощ, то до кінця року ви рідко хворітимете.

Що ще відзначають?

День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості. Його щорічно відзначають у третю неділю липня. Цьогоріч це професійне свято припадає на 20 липня. Що цікаво, його встановили у червні 1993 року Указом першого Президента України Леоніда Кравчука.