21 серпня віряни вшановують пам'ять святого апостола Тадея. Він був одним з 70 учнів Ісуса Христа.

У цей день наші предки збирали ожину та яблука. Про заборони й прикмети на 21 серпня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

День пам'яті святого апостола Тадея

Він був євреєм за походженням, який народився в сирійському місті Едесі. Одного дня Тадей прибув до Єрусалима на свято. Саме там чоловік почув проповідь Івана Хрестителя, тому вирішив охреститися в Йордані та залишитися в Палестині. Так, Тадей став учнем Ісуса Христа та увійшов до складу 70 апостолів, які мали поширювати християнство світом. Після Вознесіння Спасителя Тадей проповідував у Сирії та Месопотамії. В Едесі він навернув до християнської віри князя Авгаря та багатьох мешканців міста. Відмовившись від дарів правителя, апостол продовжив свою місію в інших місцях. Тадей мирно відійшов до Господа у 44 році.

Що не можна робити?

Не варто витрачати багато грошей, бо тоді привабите у своє життя негаразди.

Не слід конфліктувати та лихословити.

Не можна починати ремонт.

Не рекомендується дивитися в дзеркало ввечері.

Народні прикмети

Якщо надворі сонячно, то така погода протриває ще кілька днів.

Якщо на вулиці дме вітер з півночі, то очікуйте холодів.

Якщо небо похмуре, то незабаром піде дощ.

Якщо почуєте спів птахів, то осінь прийде рано.

Що ще відзначають?

Міжнародний день пам'яті жертв тероризму. Його щорічно відзначають 21 серпня. Цей день встановила Генеральна Асамблея ООН у 2017 році. Сьогодні вшановують пам'ять тих, хто загинув через теракти.

