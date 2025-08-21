Яке церковне свято у четвер, 21 серпня: чому сьогодні не можна витрачати багато грошей
- 21 серпня віряни вшановують пам'ять святого апостола Тадея, одного з 70 учнів Ісуса Христа.
- Сьогодні також відзначають Міжнародний день пам'яті жертв тероризму, встановлений Генеральною Асамблеєю ООН у 2017 році.
У цей день наші предки збирали ожину та яблука. Про заборони й прикмети на 21 серпня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
День пам'яті святого апостола Тадея
Він був євреєм за походженням, який народився в сирійському місті Едесі. Одного дня Тадей прибув до Єрусалима на свято. Саме там чоловік почув проповідь Івана Хрестителя, тому вирішив охреститися в Йордані та залишитися в Палестині. Так, Тадей став учнем Ісуса Христа та увійшов до складу 70 апостолів, які мали поширювати християнство світом. Після Вознесіння Спасителя Тадей проповідував у Сирії та Месопотамії. В Едесі він навернув до християнської віри князя Авгаря та багатьох мешканців міста. Відмовившись від дарів правителя, апостол продовжив свою місію в інших місцях. Тадей мирно відійшов до Господа у 44 році.
Що не можна робити?
- Не варто витрачати багато грошей, бо тоді привабите у своє життя негаразди.
- Не слід конфліктувати та лихословити.
- Не можна починати ремонт.
- Не рекомендується дивитися в дзеркало ввечері.
Народні прикмети
- Якщо надворі сонячно, то така погода протриває ще кілька днів.
- Якщо на вулиці дме вітер з півночі, то очікуйте холодів.
- Якщо небо похмуре, то незабаром піде дощ.
- Якщо почуєте спів птахів, то осінь прийде рано.
Що ще відзначають?
Міжнародний день пам'яті жертв тероризму. Його щорічно відзначають 21 серпня. Цей день встановила Генеральна Асамблея ООН у 2017 році. Сьогодні вшановують пам'ять тих, хто загинув через теракти.
