У цей день наші предки збирали ожину та яблука. Про заборони й прикмети на 21 серпня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

Цікаво Православний календар на серпень 2025 року: які свята відзначатимуть українці

День пам'яті святого апостола Тадея

Він був євреєм за походженням, який народився в сирійському місті Едесі. Одного дня Тадей прибув до Єрусалима на свято. Саме там чоловік почув проповідь Івана Хрестителя, тому вирішив охреститися в Йордані та залишитися в Палестині. Так, Тадей став учнем Ісуса Христа та увійшов до складу 70 апостолів, які мали поширювати християнство світом. Після Вознесіння Спасителя Тадей проповідував у Сирії та Месопотамії. В Едесі він навернув до християнської віри князя Авгаря та багатьох мешканців міста. Відмовившись від дарів правителя, апостол продовжив свою місію в інших місцях. Тадей мирно відійшов до Господа у 44 році.

Що не можна робити?

  • Не варто витрачати багато грошей, бо тоді привабите у своє життя негаразди.
  • Не слід конфліктувати та лихословити.
  • Не можна починати ремонт.
  • Не рекомендується дивитися в дзеркало ввечері.

Народні прикмети

  • Якщо надворі сонячно, то така погода протриває ще кілька днів.
  • Якщо на вулиці дме вітер з півночі, то очікуйте холодів.
  • Якщо небо похмуре, то незабаром піде дощ.
  • Якщо почуєте спів птахів, то осінь прийде рано.

Що ще відзначають?

Міжнародний день пам'яті жертв тероризму. Його щорічно відзначають 21 серпня. Цей день встановила Генеральна Асамблея ООН у 2017 році. Сьогодні вшановують пам'ять тих, хто загинув через теракти.

Зазначимо, днями наша редакція писала про інші свята серпня 2025 року.