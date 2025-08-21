В этот день наши предки собирали ежевику и яблоки. О запретах и приметах на 21 августа – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

День памяти святого апостола Фаддея

Он был евреем по происхождению, который родился в сирийском городе Эдесе. Однажды Фаддей прибыл в Иерусалим на праздник. Именно там мужчина услышал проповедь Иоанна Крестителя, поэтому решил креститься в Иордане и остаться в Палестине. Так, Фаддей стал учеником Иисуса Христа и вошел в состав 70 апостолов, которые должны были распространять христианство по миру. После Вознесения Спасителя Фаддей проповедовал в Сирии и Месопотамии. В Эдессе он обратил в христианскую веру князя Авгаря и многих жителей города. Отказавшись от даров правителя, апостол продолжил свою миссию в других местах. Фаддей мирно отошел к Господу в 44 году.

Что нельзя делать?

Не стоит тратить много денег, потому что тогда привлечете в свою жизнь проблемы.

Не следует конфликтовать и сквернословить.

Нельзя начинать ремонт.

Не рекомендуется смотреть в зеркало вечером.

Народные приметы

Если на улице солнечно, то такая погода продлится еще несколько дней.

Если на улице дует ветер с севера, то ожидайте холодов.

Если небо пасмурное, то вскоре пойдет дождь.

Если услышите пение птиц, то осень придет рано.

Что еще отмечают?

Международный день памяти жертв терроризма. Его ежегодно отмечают 21 августа. Этот день установила Генеральная Ассамблея ООН в 2017 году. Сегодня чтят память тех, кто погиб из-за терактов.

