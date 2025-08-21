В этот день наши предки собирали ежевику и яблоки. О запретах и приметах на 21 августа – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
День памяти святого апостола Фаддея
Он был евреем по происхождению, который родился в сирийском городе Эдесе. Однажды Фаддей прибыл в Иерусалим на праздник. Именно там мужчина услышал проповедь Иоанна Крестителя, поэтому решил креститься в Иордане и остаться в Палестине. Так, Фаддей стал учеником Иисуса Христа и вошел в состав 70 апостолов, которые должны были распространять христианство по миру. После Вознесения Спасителя Фаддей проповедовал в Сирии и Месопотамии. В Эдессе он обратил в христианскую веру князя Авгаря и многих жителей города. Отказавшись от даров правителя, апостол продолжил свою миссию в других местах. Фаддей мирно отошел к Господу в 44 году.
Что нельзя делать?
- Не стоит тратить много денег, потому что тогда привлечете в свою жизнь проблемы.
- Не следует конфликтовать и сквернословить.
- Нельзя начинать ремонт.
- Не рекомендуется смотреть в зеркало вечером.
Народные приметы
- Если на улице солнечно, то такая погода продлится еще несколько дней.
- Если на улице дует ветер с севера, то ожидайте холодов.
- Если небо пасмурное, то вскоре пойдет дождь.
- Если услышите пение птиц, то осень придет рано.
Что еще отмечают?
Международный день памяти жертв терроризма. Его ежегодно отмечают 21 августа. Этот день установила Генеральная Ассамблея ООН в 2017 году. Сегодня чтят память тех, кто погиб из-за терактов.
