24 серпня віряни вшановують пам'ять святого священномученика Євтихія. Він поширював християнство серед народу та віддав своє життя за віру.

У цей день наші предки робили з овечої вовни нитки, які потім використовували для виготовлення теплих речей на зиму. Про заборони й прикмети на 24 серпня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

День пам'яті священномученика Євтихія

Він жив наприкінці І – на початку II століття та походив з міста Севастії Палестинської. Євтихій був учнем апостолів Івана Богослова та Павла, тому віддано служив Господу. Разом зі своїми вчителями святий подорожував світом та поширював християнську віру серед людей. Однак тоді відбувалися гоніння на вірян, через що Євтихій зазнав страшних мук. На чоловіка навіть випустили лева, але звір несподівано заговорив людським голосом і вшанував Бога, тому не завдав шкоди святому. Відомо, що Євтихій загинув від удару меча.

Що не можна робити?

Не варто лінуватись і байдикувати.

Не можна пити алкоголь.

Не рекомендується ходити на полювання або риболовлю, бо тоді привабите біди у життя.

Не слід сваритися та сперечатися з рідними.

Народні прикмети

Якщо надворі вітряно, то очікуйте холодів найближчими часом.

Якщо на небі добре видно місяць, то у вересні рідко дощитиме.

Якщо в лісі буде мало грибів, то варто готуватися до холодної зими.

Якщо надворі туманно, то вересень прийде рано.

Що ще відзначають?

День Незалежності України. Його щорічно відзначають 24 серпня. Країна офіційно святкує 34 річницю. У цей день заведено згадувати історію України та багаторічну боротьбу українців за державність і свободу.