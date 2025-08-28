28 серпня віряни вшановують пам'ять святого преподобного Мойсея Мурина. Чоловік ділився своїми знаннями та зібрав навколо себе 75 учнів.

У цей день наші предки йшли в поле та збирали колоски, які залишилися після збору врожаю. Про заборони й прикмети на 28 серпня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

День пам'яті святого преподобного Мойсея Мурина

Він був родом з Ефіопії. Чоловік мав темну шкіру, через що отримав прізвисько Мурин. Спершу святий був ватажком розбійників, але згодом зрозумів, що більше не хоче цим займатися. Саме тому Мойсей розкаявся та вирушив до монастиря. Там він просив прощення за свої гріховні вчинки та пізніше здобув сан пресвітера. Протягом 15 років чоловік був священником і зібрав навколо себе учнів. Мойсей загинув мученицькою смертю.

Що не можна робити?

Не можна брати до рук гострі предмети, бо притягнете біди у родину.

Не варто йти в гості до незнайомців.

Не слід дивитися в дзеркало після заходу сонця.

Не можна сваритися та сперечатися з рідними.

Народні прикмети

Якщо журавлі ще не відлетіли в теплі краї, то зима прийде пізно.

Якщо побачите жовте листя надворі, то осінь буде ранньою.

Якщо на вулиці прохолодно вранці, то очікуйте потепління.

Якщо листя берези вже пожовтіло, то буде гарний врожай грибів.

Що ще відзначають?

Міжнародний день публічного читання коміксів. Його щороку святкують 28 серпня. Це свято заснували у 2010 році Браян Хітер і Сара Мореан, щоб люди не соромилися читати комікси та розповідати про свої вподобання. Що цікаво, дату свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме 28 серпня 1917 року народився американський художник Джек Кірбі, який брав участь у створення таких персонажів, як Халк, Капітан Америка, Фантастична четвірка, Люди Ікс та інші.