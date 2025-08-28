Напомним, на днях наша редакция писала о других праздниках августа 2025 года.
28 августа – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя брать в руки острые предметы
- 28 августа чтят память святого преподобного Моисея Мурина.
- Сегодня также празднуют Международный день публичного чтения комиксов.
28 августа верующие чтят память святого преподобного Моисея Мурина. Мужчина делился своими знаниями и собрал вокруг себя 75 учеников.
В этот день наши предки шли в поле и собирали колоски, которые остались после сбора урожая. О запретах и приметах на 28 августа – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
День памяти святого преподобного Моисея Мурина
Он был родом из Эфиопии. Мужчина имел темную кожу, из-за чего получил прозвище Мурин. Сначала святой был предводителем разбойников, но впоследствии понял, что больше не хочет этим заниматься. Именно поэтому Моисей раскаялся и отправился в монастырь. Там он просил прощения за свои греховные поступки и позже получил сан пресвитера. В течение 15 лет мужчина был священником и собрал вокруг себя учеников. Моисей погиб мученической смертью.
Что нельзя делать?
- Нельзя брать в руки острые предметы, потому что притянете беды в семью.
- Не стоит идти в гости к незнакомцам.
- Не следует смотреть в зеркало после захода солнца.
- Нельзя ссориться и спорить с родными.
Народные приметы
- Если журавли еще не улетели в теплые края, то зима придет поздно.
- Если увидите желтые листья на улице, то осень будет ранней.
- Если на улице прохладно утром, то ожидайте потепления.
- Если листья березы уже пожелтели, то будет хороший урожай грибов.
Что еще отмечают?
Международный день публичного чтения комиксов. Его ежегодно празднуют 28 августа. Этот праздник основали в 2010 году Брайан Хитер и Сара Мореан, чтобы люди не стеснялись читать комиксы и рассказывать о своих предпочтениях. Что интересно, дату праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что именно 28 августа 1917 года родился американский художник Джек Кирби, который участвовал в создании таких персонажей, как Халк, Капитан Америка, Фантастическая четверка, Люди Икс и другие.