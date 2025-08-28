back button
укррус
lifestyle 24 Новости о традициях 28 августа – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя брать в руки острые предметы
time for reading2 мин

28 августа – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя брать в руки острые предметы

Влада Пономарева
Основные тезисы
  • 28 августа чтят память святого преподобного Моисея Мурина.
  • Сегодня также празднуют Международный день публичного чтения комиксов.
Какой праздник 28 августа
Какой праздник 28 августа / Коллаж LifeStyle24

Обратите внимание! Этот материал носит исключительно развлекательный характер. Народные приметы, астрология, тарология, нумерология и другие эзотерические практики не являются наукой и не могут служить основой для принятия важных решений.

28 августа верующие чтят память святого преподобного Моисея Мурина. Мужчина делился своими знаниями и собрал вокруг себя 75 учеников.

В этот день наши предки шли в поле и собирали колоски, которые остались после сбора урожая. О запретах и приметах на 28 августа – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

Интересно Православный календарь на август 2025 года: какие праздники будут отмечать украинцы

День памяти святого преподобного Моисея Мурина

Он был родом из Эфиопии. Мужчина имел темную кожу, из-за чего получил прозвище Мурин. Сначала святой был предводителем разбойников, но впоследствии понял, что больше не хочет этим заниматься. Именно поэтому Моисей раскаялся и отправился в монастырь. Там он просил прощения за свои греховные поступки и позже получил сан пресвитера. В течение 15 лет мужчина был священником и собрал вокруг себя учеников. Моисей погиб мученической смертью.

Что нельзя делать?

  • Нельзя брать в руки острые предметы, потому что притянете беды в семью.
  • Не стоит идти в гости к незнакомцам.
  • Не следует смотреть в зеркало после захода солнца.
  • Нельзя ссориться и спорить с родными.

Народные приметы

  • Если журавли еще не улетели в теплые края, то зима придет поздно.
  • Если увидите желтые листья на улице, то осень будет ранней.
  • Если на улице прохладно утром, то ожидайте потепления.
  • Если листья березы уже пожелтели, то будет хороший урожай грибов.

Что еще отмечают?

Международный день публичного чтения комиксов. Его ежегодно празднуют 28 августа. Этот праздник основали в 2010 году Брайан Хитер и Сара Мореан, чтобы люди не стеснялись читать комиксы и рассказывать о своих предпочтениях. Что интересно, дату праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что именно 28 августа 1917 года родился американский художник Джек Кирби, который участвовал в создании таких персонажей, как Халк, Капитан Америка, Фантастическая четверка, Люди Икс и другие.

Напомним, на днях наша редакция писала о других праздниках августа 2025 года.