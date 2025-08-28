28 августа – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя брать в руки острые предметы

В этот день наши предки шли в поле и собирали колоски, которые остались после сбора урожая. О запретах и приметах на 28 августа – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

Интересно Православный календарь на август 2025 года: какие праздники будут отмечать украинцы

День памяти святого преподобного Моисея Мурина

Он был родом из Эфиопии. Мужчина имел темную кожу, из-за чего получил прозвище Мурин. Сначала святой был предводителем разбойников, но впоследствии понял, что больше не хочет этим заниматься. Именно поэтому Моисей раскаялся и отправился в монастырь. Там он просил прощения за свои греховные поступки и позже получил сан пресвитера. В течение 15 лет мужчина был священником и собрал вокруг себя учеников. Моисей погиб мученической смертью.

Что нельзя делать?

Нельзя брать в руки острые предметы, потому что притянете беды в семью.

Не стоит идти в гости к незнакомцам.

Не следует смотреть в зеркало после захода солнца.

Нельзя ссориться и спорить с родными.

Народные приметы

Если журавли еще не улетели в теплые края, то зима придет поздно.

Если увидите желтые листья на улице, то осень будет ранней.

Если на улице прохладно утром, то ожидайте потепления.

Если листья березы уже пожелтели, то будет хороший урожай грибов.

Что еще отмечают?

Международный день публичного чтения комиксов. Его ежегодно празднуют 28 августа. Этот праздник основали в 2010 году Брайан Хитер и Сара Мореан, чтобы люди не стеснялись читать комиксы и рассказывать о своих предпочтениях. Что интересно, дату праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что именно 28 августа 1917 года родился американский художник Джек Кирби, который участвовал в создании таких персонажей, как Халк, Капитан Америка, Фантастическая четверка, Люди Икс и другие.