3 серпня віряни вшановують пам'ять святих преподобних Ісаакія, Долмата, Фавста. Вони віддано служили Господу до кінця життя.

У цей день наші предки набирали воду з джерела. Про заборони й прикмети на 3 серпня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.

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День пам'яті святих преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста

Далмат був військовим та служив у царя Феодосія Великого. Втім, одного дня воїн вирішив присвятити своє життя Господу, тому вирушив разом з сином Фавстом до Константинополя. Там Далмат зустрів преподобного Ісаакія. Батько з сином прийняли чернечий постриг та почали вести духовний спосіб життя. Після смерті Ісаакія ігуменом монастиря став Далмат. Протягом життя преподобний захищав християнство та навіть взяв участь у Третьому Вселенському Соборі в Ефесі у 431 році. За переказами, Далмат відійшов у вічність у 90-річному віці.

Що не можна робити?

Не варто лінуватися та байдикувати.

Не рекомендується займатися важкою фізичною працею.

Не слід пліткувати, заздрити, конфліктувати та лихословити.

Не можна брати або позичати гроші в борг, бо тоді притягнете фінансові труднощі в родину.

Народні прикмети

Якщо сьогодні холодно, то такою ж буде погода у жовтні.

Якщо надворі вітряно, то зима буде сніжною.

Якщо піде дощ, то осінь буде холодною.

Якщо на небі добре видно зорі, то найближчим часом опадів не буде.

Що ще відзначають?

День Повітряних Сил Збройних Сил України. Його щорічно відзначають у першу неділю серпня. Цьогоріч це свято припадає на 3 серпня. У цей день заведено вшановувати роботу військових, які захищають небо над Україною від ворога.