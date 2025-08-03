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3 серпня, 07:00
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Яке церковне свято у неділю, 3 серпня: чому сьогодні не можна брати гроші в борг

Влада Пономарьова
Основні тези
  • 3 серпня віряни вшановують пам'ять святих преподобних Ісаакія, Долмата, Фавста, які присвятили своє життя служінню Господу.
  • Відзначається День Повітряних Сил Збройних Сил України, який припадає на першу неділю серпня.

3 серпня віряни вшановують пам'ять святих преподобних Ісаакія, Долмата, Фавста. Вони віддано служили Господу до кінця життя.

У цей день наші предки набирали воду з джерела. Про заборони й прикмети на 3 серпня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.

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День пам'яті святих преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста

Далмат був військовим та служив у царя Феодосія Великого. Втім, одного дня воїн вирішив присвятити своє життя Господу, тому вирушив разом з сином Фавстом до Константинополя. Там Далмат зустрів преподобного Ісаакія. Батько з сином прийняли чернечий постриг та почали вести духовний спосіб життя. Після смерті Ісаакія ігуменом монастиря став Далмат. Протягом життя преподобний захищав християнство та навіть взяв участь у Третьому Вселенському Соборі в Ефесі у 431 році. За переказами, Далмат відійшов у вічність у 90-річному віці.

Що не можна робити?

  • Не варто лінуватися та байдикувати.
  • Не рекомендується займатися важкою фізичною працею.
  • Не слід пліткувати, заздрити, конфліктувати та лихословити.
  • Не можна брати або позичати гроші в борг, бо тоді притягнете фінансові труднощі в родину.

Народні прикмети

  • Якщо сьогодні холодно, то такою ж буде погода у жовтні.
  • Якщо надворі вітряно, то зима буде сніжною.
  • Якщо піде дощ, то осінь буде холодною.
  • Якщо на небі добре видно зорі, то найближчим часом опадів не буде.

Що ще відзначають?

День Повітряних Сил Збройних Сил України. Його щорічно відзначають у першу неділю серпня. Цьогоріч це свято припадає на 3 серпня. У цей день заведено вшановувати роботу військових, які захищають небо над Україною від ворога.