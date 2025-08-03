У цей день наші предки набирали воду з джерела. Про заборони й прикмети на 3 серпня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.
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День пам'яті святих преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста
Далмат був військовим та служив у царя Феодосія Великого. Втім, одного дня воїн вирішив присвятити своє життя Господу, тому вирушив разом з сином Фавстом до Константинополя. Там Далмат зустрів преподобного Ісаакія. Батько з сином прийняли чернечий постриг та почали вести духовний спосіб життя. Після смерті Ісаакія ігуменом монастиря став Далмат. Протягом життя преподобний захищав християнство та навіть взяв участь у Третьому Вселенському Соборі в Ефесі у 431 році. За переказами, Далмат відійшов у вічність у 90-річному віці.
Що не можна робити?
- Не варто лінуватися та байдикувати.
- Не рекомендується займатися важкою фізичною працею.
- Не слід пліткувати, заздрити, конфліктувати та лихословити.
- Не можна брати або позичати гроші в борг, бо тоді притягнете фінансові труднощі в родину.
Народні прикмети
- Якщо сьогодні холодно, то такою ж буде погода у жовтні.
- Якщо надворі вітряно, то зима буде сніжною.
- Якщо піде дощ, то осінь буде холодною.
- Якщо на небі добре видно зорі, то найближчим часом опадів не буде.
Що ще відзначають?
День Повітряних Сил Збройних Сил України. Його щорічно відзначають у першу неділю серпня. Цьогоріч це свято припадає на 3 серпня. У цей день заведено вшановувати роботу військових, які захищають небо над Україною від ворога.