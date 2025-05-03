3 травня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна дивитися в дзеркало ввечері

3 травня віряни вшановують пам'ять святого преподобного Теодосія Печерського. Він віддано служив Богу, допомагав нужденним та засновував школи.

У цей день наші предки ходили на кладовища та згадували лише позитивні речі, пов'язані з померлими родичами. Про заборони й прикмети на 3 травня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті преподобного Теодосія Печерського

Він народився у 1009 році в місті Василів, поблизу Києва, в заможній християнській родині. З юних років Теодосій прагнув духовного життя, тому багато молився і читав Святе Письмо. Після смерті батька хлопець вирішив жити скромно, працюючи поруч із простими людьми, чим викликав незадоволення своєї матері. Жінка не хотіла, щоб Теодосій присвятив своє життя служінню Богові, але згодом він вступив до Києво-Печерського монастиря та став учнем святого Антонія Печерського. Тут преподобний відзначився суворим аскетизмом, завдяки чому став настоятелем монастиря. Крім цього, Теодосій розвивав монашу спільноту та був співавтором Печерського Правила – основ духовного життя для монахів. Також святий багато допомагав бідним, засновував школи, будував лікарні й давав притулок нужденним. Преподобний відійшов у вічність у 1074 році.

Що не можна робити

Не слід лихословити та конфліктувати.

Не можна розважатися та веселитися.

Не рекомендується дивитися в дзеркало ввечері, бо тоді позбудетеся щастя.

Не варто позичати свої речі незнайомцям.

Народні прикмети

Якщо побачите росу на траві вранці, то літо буде сухим.

Якщо ввечері вітряно, то незабаром очікуйте похолодання.

Якщо зацвіла черемха, то травень буде холодним.

Якщо надворі сонячно, то цьогоріч буде щедрий врожай зерна.

Що ще відзначають

День кондитера. Його щорічно відзначають 3 травня. Це професійне свято для людей, які займаються виготовленням солодощів. У сучасному світі без творінь кондитерів неможливо уявити жодне святкування. Адже багато людей полюбляють солодке.