31 липня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна розповідати про свої погані сни
- 31 липня віряни вшановують пам'ять святого праведного Євдокима, який допомагав нужденним і піклувався про хворих та сиріт.
- Сьогодні також відзначають Міжнародний день вшанування рятувальників.
31 липня віряни вшановують пам'ять святого праведного Євдокима. Він допомагав нужденним та піклувався про хворих і сиріт.
У цей день наші предки закінчували збір овочів і жита. Про заборони й прикмети на 31 липня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Андріївську церкву.
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День пам'яті святого праведного Євдокима
Він народився у Каппадокії у родині християн. Батьки Євдокима виховували хлопчика у любові до Бога та багато читали йому Євангеліє. У дорослому віці святий допомагав ближнім та вів праведне життя. Крім цього, він вирішив не одружуватися, а натомість присвятити весь свій час служінню Господу. За власну мудрість Євдоким здобув можливість стати правителем Харсіанської області. Під час свого правління чоловік піклувався про бідних і сиріт. У 33-річному віці Євдоким відійшов у вічність. Відомо, що після смерті святого його мощі зцілювали хворих людей.
Що не можна робити?
- Не варто ображати тварин.
- Не слід сваритися та сперечатися з рідними.
- Не можна вживати алкогольні напої.
- Не рекомендується розповідати комусь свої погані сни, бо тоді вони втіляться в реальність.
Народні прикмети
- Якщо на вулиці туманно, то цьогоріч буде гарний врожай грибів.
- Якщо надворі вітряно, то взимку часто сніжитиме.
- Якщо помітите павутиння в повітрі, то у серпні буде гарна погода.
- Якщо небо ясне, то осінь прийде рано.
Що ще відзначають?
Міжнародний день вшанування рятувальників. Його щорічно відзначають 31 липня. У цей день заведено висловлювати вдячність людям, які рятують життя інших.
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