У цей день наші предки закінчували збір овочів і жита. Про заборони й прикмети на 31 липня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Андріївську церкву.

Не пропустіть Православний календар на серпень 2025 року: які свята відзначатимуть українці

День пам'яті святого праведного Євдокима

Він народився у Каппадокії у родині християн. Батьки Євдокима виховували хлопчика у любові до Бога та багато читали йому Євангеліє. У дорослому віці святий допомагав ближнім та вів праведне життя. Крім цього, він вирішив не одружуватися, а натомість присвятити весь свій час служінню Господу. За власну мудрість Євдоким здобув можливість стати правителем Харсіанської області. Під час свого правління чоловік піклувався про бідних і сиріт. У 33-річному віці Євдоким відійшов у вічність. Відомо, що після смерті святого його мощі зцілювали хворих людей.

Що не можна робити?

Не варто ображати тварин.

Не слід сваритися та сперечатися з рідними.

Не можна вживати алкогольні напої.

Не рекомендується розповідати комусь свої погані сни, бо тоді вони втіляться в реальність.

Народні прикмети

Якщо на вулиці туманно, то цьогоріч буде гарний врожай грибів.

Якщо надворі вітряно, то взимку часто сніжитиме.

Якщо помітите павутиння в повітрі, то у серпні буде гарна погода.

Якщо небо ясне, то осінь прийде рано.

Що ще відзначають?

Міжнародний день вшанування рятувальників. Його щорічно відзначають 31 липня. У цей день заведено висловлювати вдячність людям, які рятують життя інших.

Зауважимо, наша редакція вже публікувала календар свят на серпень 2025 року.