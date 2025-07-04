4 липня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна сваритись
- 4 липня віряни відзначають день пам'яті святого Андрія Критського та преподобної Марти.
- Цього дня не можна сваритися, лаятися або займатися важкою фізичною працею, рекомендується присвятити день молитві та духовним справам.
Сьогодні, 4 липня, віряни відзначають день пам'яті святого Андрія, архієпископа Критського, та святої преподобної Марти. Цей чоловік був ревним богословом і християнином, а жінка – зцілювала хворих.
Сьогодні день треба присвятити молитві та відмовитись від лихослів'я, пише LifeStyle24.
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День пам'яті святого Андрія та святої преподобної Марти
Архієпископ Критський народився близько 660 року у місті Дамаск (Сирія). До семи років він не розмовляв, тому батьки думали, що син німий. Одного разу хлопець прийняв Святе причастя, а після цього з'явилось мовлення. Це вважається одним із перших див.
У юності святий Андрій навчався у Єрусалимському монастирі, де вивчав Святе Письмо, церковний спів, богослов'я та риторику. Пізніше його відправили до Константинополя як представника Єрусалимської Церкви для участі в Шостому Вселенському Соборі (680–681). На цьому Соборі було засуджено монофелітство (релігійно-богословське вчення у християнстві, відповідно до якого Ісус Христос має дві природи – божественну і людську, але єдину божественну волю та одну енергією).
Згодом богослова поставили архієпископом острова Крит, де святий Андрій проявив себе відповідальним пастирем, провідником і проповідником. За інформацією джерел, він помер близько 740 року, а поховали його в Гортині (давня столиця острова Крит).
Марта жила у VI столітті в Антіохії. Вона мріяла жити монашим життям, однак на прохання рідних вийшла заміж за Йоана та народила сина. За рік до своєї смерті свята Марта бачила у видіннях янголів із запаленими свічками, які назвали їй дату шлюбу з Ісусом.
Після смерті багато разів з'являлась людям, щоб зцілити їх та підказати правильний шлях.
Що не можна робити 4 липня
- Категорично заборонено сваритись та лаятись, краще віддати перевагу духовним справам.
- Не слід займатись важкою фізичною працею, краще присвятити день молитві.
- Не варто розпочинати нових справ, бо вони можуть просто піти не тим шляхом.
Народні прикмети
- Якщо бджоли зранку летять у вулик, то завтра чекайте на дощ.
- Якщо вранці буде туман – найближчими тижнями очікуйте на теплу, але вологу погоду.
- Сильний вітер вказуватиме на затяжну негоду.
- А якщо буде грім, то варто чекати на грозову погоду аж сорок днів.
Що ще відзначають
Від 2009 року в Україні святкують День судового експерта, а з 2015 – 4 липня також відзначають День Національної поліції України. Спершу це була просто дата заснування Національної поліції, а з 2018 – офіційно стала датою професійного свята.
Деякі українські прізвища вважаються оберегами й символізують силу та захист від нечистої сили. Історично ці прізвища зустрічаються серед репресованих або в документах доби Гетьманщини.