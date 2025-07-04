4 липня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна сваритись

Сьогодні, 4 липня, віряни відзначають день пам'яті святого Андрія, архієпископа Критського, та святої преподобної Марти. Цей чоловік був ревним богословом і християнином, а жінка – зцілювала хворих.

Сьогодні день треба присвятити молитві та відмовитись від лихослів'я, пише LifeStyle24.

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День пам'яті святого Андрія та святої преподобної Марти

Архієпископ Критський народився близько 660 року у місті Дамаск (Сирія). До семи років він не розмовляв, тому батьки думали, що син німий. Одного разу хлопець прийняв Святе причастя, а після цього з'явилось мовлення. Це вважається одним із перших див.

У юності святий Андрій навчався у Єрусалимському монастирі, де вивчав Святе Письмо, церковний спів, богослов'я та риторику. Пізніше його відправили до Константинополя як представника Єрусалимської Церкви для участі в Шостому Вселенському Соборі (680–681). На цьому Соборі було засуджено монофелітство (релігійно-богословське вчення у християнстві, відповідно до якого Ісус Христос має дві природи – божественну і людську, але єдину божественну волю та одну енергією).

Згодом богослова поставили архієпископом острова Крит, де святий Андрій проявив себе відповідальним пастирем, провідником і проповідником. За інформацією джерел, він помер близько 740 року, а поховали його в Гортині (давня столиця острова Крит).

Святий Андрій, архієпископ Критський / Фото з відкритих джерел

Марта жила у VI столітті в Антіохії. Вона мріяла жити монашим життям, однак на прохання рідних вийшла заміж за Йоана та народила сина. За рік до своєї смерті свята Марта бачила у видіннях янголів із запаленими свічками, які назвали їй дату шлюбу з Ісусом.

Після смерті багато разів з'являлась людям, щоб зцілити їх та підказати правильний шлях.

Що не можна робити 4 липня

Категорично заборонено сваритись та лаятись, краще віддати перевагу духовним справам.

Не слід займатись важкою фізичною працею, краще присвятити день молитві.

Не варто розпочинати нових справ, бо вони можуть просто піти не тим шляхом.

Народні прикмети

Якщо бджоли зранку летять у вулик, то завтра чекайте на дощ.

Якщо вранці буде туман – найближчими тижнями очікуйте на теплу, але вологу погоду.

Сильний вітер вказуватиме на затяжну негоду.

А якщо буде грім, то варто чекати на грозову погоду аж сорок днів.

Що ще відзначають

Від 2009 року в Україні святкують День судового експерта, а з 2015 – 4 липня також відзначають День Національної поліції України. Спершу це була просто дата заснування Національної поліції, а з 2018 – офіційно стала датою професійного свята.

Деякі українські прізвища вважаються оберегами й символізують силу та захист від нечистої сили. Історично ці прізвища зустрічаються серед репресованих або в документах доби Гетьманщини.